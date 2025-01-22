Паром «Амбал» доставит благородных оленей из Калининграда

Работающий на железнодорожно-паромной линии Усть-Луга – Балтийск паром «Амбал» начал перевозить благородных оленей из питомника в Калининградской области на основную территорию Российской Федерации. Уже перевезено порядка 200, всего планируется перевезти до 500 голов, сообщает пресс-служба «Оборонлогистики».

Молодняк европейского благородного оленя перевозится в целях дальнейшего выращивания и разведения в заповедниках и парках Центральной России. «Сегодня транспортировка российских животных через территорию ЕС запрещена. Из-за физиологических особенностей перевозка оленей может осуществляться только с конца ноября по февраль и требует определенной оперативности, — поясняют в компании. — Молодые олени плохо переносят длительную поездку, им нужна хорошая вентиляция, свободный доступ к поению и кормлению, сопровождающие лица. Доставку такого «пугливого» груза невозможно осуществить каким-либо другим видом транспорта, кроме как в специальном грузовом автомобиле с прицепом на пароме «Амбал», который конструктивно для этого подходит».

Ранее паром «Амбал» уже перевозил сельскохозяйственных и цирковых животных, включая львов, медведей, слонов и верблюдов.

Фото: «Оборонлогистика»