«Оборонлогистика» планирует выйти на рынок речных перевозок

В связи с активным развитием речных перевозок и в рамках расширения транспортных компетенций группа компаний «Оборонлогистика» приступила к реализации своего плана по выходу на рынок внутренних водных перевозок и включила в состав своего флота буксир «Барс», сообщает пресс-служба компании.

Судно «Барс» является двухвинтовым толкачом и предназначено для толканий секционных и баржевых составов, а также буксировки барж. Длина судна 37,61 м, средняя осадка 2,16 м, ширина 8,20 м, мощность двигателей – 800 л.с., расчетное тяговое усилие – 10 тонн, символ класса «М» 3,0 (лед 30).

Наличие буксира позволяет «Оборонлогистике» реализовывать транспортировку проектных, негабаритных и крупнотоннажных грузов, в том числе в составе баржебуксирного комплекса, перевозка грузов различного спектра (наливных, сыпучих, штучных, крупногабаритных, контейнерных, нефтепродуктов, газов, специальной техники и т.д.) по внутренним водным путям страны в интересах Минобороны России, государственных заказчиков и коммерческих организаций.

В «Оборонлогистике» отмечают, что в настоящее время во исполнение поручения президента РФ Минтрансом России реализуется проект по возрождению отрасли речного транспорта – «Речные магистрали». Цель проекта – создание бесшовного речного сообщения между крупными городами и регионами страны с открытием новых перспектив их развития. По рекам могут транспортироваться товары и сырьё, что обеспечит новые логистические цепочки между предприятиями, расширит потенциал речных перевозок и востребованность российского водного транспорта.

Фото: «Оборонлогистика»