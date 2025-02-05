Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Оборонлогистика» планирует выйти на рынок речных перевозок
05.02.2025

«Оборонлогистика» планирует выйти на рынок речных перевозок

    • В связи с активным развитием речных перевозок и в рамках расширения транспортных компетенций группа компаний «Оборонлогистика» приступила к реализации своего плана по выходу на рынок внутренних водных перевозок и включила в состав своего флота буксир «Барс», сообщает пресс-служба компании.

    Судно «Барс» является двухвинтовым толкачом и предназначено для толканий секционных и баржевых составов, а также буксировки барж. Длина судна 37,61 м, средняя осадка 2,16 м, ширина 8,20 м, мощность двигателей – 800 л.с., расчетное тяговое усилие – 10 тонн, символ класса «М» 3,0 (лед 30).

    Наличие буксира позволяет «Оборонлогистике» реализовывать транспортировку проектных, негабаритных и крупнотоннажных грузов, в том числе в составе баржебуксирного комплекса, перевозка грузов различного спектра (наливных, сыпучих, штучных, крупногабаритных, контейнерных, нефтепродуктов, газов, специальной техники и т.д.) по внутренним водным путям страны в интересах Минобороны России, государственных заказчиков и коммерческих организаций.

    В «Оборонлогистике» отмечают, что в настоящее время во исполнение поручения президента РФ Минтрансом России реализуется проект по возрождению отрасли речного транспорта – «Речные магистрали». Цель проекта – создание бесшовного речного сообщения между крупными городами и регионами страны с открытием новых перспектив их развития. По рекам могут транспортироваться товары и сырьё, что обеспечит новые логистические цепочки между предприятиями, расширит потенциал речных перевозок и востребованность российского водного транспорта.

    Фото: «Оборонлогистика»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.01.2025
    Паром «Амбал» доставит благородных оленей из Калининграда
    На основную территорию Российской Федерации
    АмбалЖивотныеКалининградОборонлогистика
    0
    24.01.2025
    Разработан концептуальный проект речного буксира-толкача нового поколения
    Для замены физически устаревающего речного технического флота
    буксир-толкачОСКПроектречной флот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.02.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2024 в деталях
    05.02.2025 Hapag-Lloyd потратит 4 млрд «зеленых» на постройку контейнеровозов
    04.02.2025 Контейнерные порты Турции, итоги 2024 года
    04.02.2025

    FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ
    04.02.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2024 вырос на 19,5%
    03.02.2025 Повышенные пошлины Трампа и рынок морских перевозок
    Госрегулирование Показать всё
    05.02.2025 Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота
    05.02.2025 Минтранс намерен упростить перемещение порожних вагонов
    03.02.2025 Расширен перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России
    29.01.2025 Показатели проекта по удалению затонувших судов на Дальнем Востоке полностью выполнены
    29.01.2025 В Минтрансе обсудили развитие внутренних водных путей
    24.01.2025 Определен порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •