VIII Конференция «Речные перевозки России 2025»
    • 1-2 октября в Тольятти прошла VIII Конференция «Речные перевозки России 2025» — мероприятие, посвященное конъюнктуре рынка речных грузоперевозок.

    Организатором выступила компания ВИВА КОНСАЛТ.

    В пленарном дне приняли участие представители Министерства транспорта, судоходных и логистических компаний, грузовладельцы, портовики, судостроители, страховые, лизинговые и юридические фирмы, а также другие представители ВВТ и смежных направлений.

    В первый день конференции делегаты смогли посетить с экскурсией Порт Тольятти и пообщаться без галстуков на приветственном фуршете.

    Второй деловой день конференции начался с сессии об инфраструктуре внутренних водных путей. Ее открыла Алла Селезнева, директор по экономическому анализу и логистике «Ленгипроречтранса» с обзором грузопотоков речного транспорта.

    О проблемах обеспечения безопасного пропуска судов через ГТС при недостаточных глубинах рассказала Маргарита Сахненко, представитель Академии водного транспорта.

    Продолжил сессию Александр Лисин, директор Центра стратегического развития ВВП и инфраструктуры ВГУВТ с докладом об организации в речных портах транспортно-логистических центров.

    Также в рамках программы участники смогли прослушать практический кейс от компании «Абсолют Страхование» об ограничении ответственности судовладельца в России, который представили Светлана Круглик и Алексей Ерофеев – руководство Управления страхования водного транспорта.

    Презентацию по юрпрактике в транспортной деятельности об изменениях в законе об экспедировании провел старший юрист «ЮФ Ремеди», Никита Космачевский.

    Следующие две сессии были посвящены грузовой базе и проблематике речной логистики.

    Интересный обзор грузоперевозок Беломорско-Балтийского канала и его перспектив развития представил Алексей Зайцев, генеральный директор компании «МАРИНЕРУС».

    Отдельную острую тему важнейшего сегмента грузовой базы- зерновых и масличных-  поднял Виталий Шамаев, генеральный директор компании «АГРОСПИКЕР».

    Денис Назаров, директор по закупкам и логистике «ЦЕМРОСа» рассказал о потенциале речных перевозок цемента и строительных материалов и об опыте формирования сети специализированных речных терминалов.

    Доклад о мультимодальных перевозках и сети ТСК сделала Галина Прохоренко, начальник коммерческого сектора Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения филиала ОАО «РЖД»

    Далее сессия перешла в формат круглого стола о проблематике речных перевозок и возможностях решения сложностей речников. Направление дискуссии задал Сергей Егоров, вице-президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта. Помимо вышеперечисленных спикеров в обсуждении вопросов приняли участие представители дирекции Порта Тольятти, Павел Королев и Андрей Шемякин и слушатели из зала.

    Продолжил конференцию блок о строительстве речного флота от пассажирских до грузовых судов разного назначения: для перевозки навалочных и нефтеналивных грузов. Доклады сделали представители «Объединенной судостроительной корпорации»: Владимир Рачин, заместитель директора департамента продаж и контрактации ГС и Армен Оганов, руководитель портфеля проектов департамента продаж и контрактации ГС, а также Вадим Мищенко, генеральный директор «Морского Инжинирингового Центра СПб».

    Презентациями эта сессия не ограничилась- между спикерами и аудиторией развернулась жаркая дискуссия на тему замещения флота, оптимальных проектов и стоимости строящихся судов.

    С итоговым словом к аудитории конференции обратился советник Министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Евгений Седой.

    Завершилась конференция гала-ужином, где участники смогли пообщаться друг с другом в непринужденной атмосфере.

    Контакты организаторов конференции: info@vivaconsult.ru, +7(958)19-77-503, веб-сайт: https://vivaconsult.ru/ru/

    Реклама. ООО «ВИВА КОНСАЛТ». ERID: 2SDnjeK2AFo


  •  




