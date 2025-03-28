27 марта 2025г в Санкт-Петербурге прошла VII конференция «ShippingRu 2025: контейнеры» — деловое мероприятие, посвященное вопросам контейнерной логистики.

Отечественный рынок контейнерных перевозок сегодня сталкивается с беспрецедентными вызовами: направления движения грузов меняются с Запада на Восток и обратно; порты и железная дорога держат транспортно-логистическую отрасль в неизменном напряжении, добавляет рисков и волатильная финансовая составляющая перевозок. На конференции «ShippingRU 2025: контейнеры» эксперты поделились профессиональными мнениями о тенденциях развития морских и жд контейнерных перевозок в России, опытом оптимизации логистики и работы морских и сухих портов в настоящих условиях, ожиданиями от геополитических изменений.

Организатором выступила компания «ВИВА КОНСАЛТ». Мероприятие прошло при поддержке Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга и ЮФ «Ремеди».

Первую сессию о конъюнктуре рынка контейнерных перевозок и портовых мощностях открыла Елена Шелеметьева, директор по маркетингу ИА SeaNews с докладом об итогах 2024 и ожиданиях на 2025гг в контейнерной логистике.

О факторах восстановления контейнерооборота в портах Балтийского бассейна рассказал Александр Коробко, аналитик Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка».

Продолжила сессию Ольга Гопкало, главный специалист «Морстройтехнологии» с докладом «Актуальная проблематика контейнерных перевозок. Дисбаланс грузопотоков, дефицит инфраструктуры».

Георгий Ремизов, директор филиала «FESCO» в Санкт-Петербурге, также поднял актуальные вопросы современной контейнерной логистики, линейных перевозок и флота.

Тему грузоподъемного оборудования для контейнерных терминалов осветил Вадим Голубев, генеральный директор компании «РИЗА-ГОЛД».

Об удаленном управлении кранами и оптимизации операций в портах и терминалах рассказал Дамир Манеев, руководитель направления запуска новых проектов «Газпромнефть-Снабжения».

Следующие сессии были посвящены морским перевозкам контейнеров, проблематике маршрутов, а также экономике контейнерной логистики и антикризисным стратегиям.

Тему о тенденциях и перспективах контейнерных перевозок через порт Новороссийск поднял Алексей Гармаш, генеральный директор компании «Новоморснаб».

Сергей Чемко, руководитель проекта Департамента государственной политики и стратегического развития СМП из Арктической дирекции ГК «Росатом» сделал доклад о транспортном коридоре «Большой северный морской путь».

Директор по развитию «SASCO Logistics», Ян Александровский, рассказал о контейнерных перевозках по Северному морскому пути.

Модератор сессии, Алексей Гагаринов, генеральный директор «C-Shipping» выступил на тему «Оптимальная морская логистика для основных центров производства и потребления РФ: через порт Санкт-Петербург или порты Дальнего Востока?»

Также были затронуты немаловажные вопросы применения технологий, направленных на упрощение совершения таможенных операций и сокращение времени нахождения товаров в морском порту, о чем рассказал Игорь Зузолин, первый заместитель начальника Балтийской Таможни Северо-Западного таможенного управления.

Оживленную дискуссию вызвал доклад Никиты Тимошкова, старшего юриста «ЮФ «Ремеди» об особенностях правового статуса хранения контейнеров в порту. Поддержал дискуссию Андрей Супруненко, председатель Секции по правовому обеспечению Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга.

Завершила деловую часть мероприятия сессия о железнодорожных перевозках контейнерных грузов.

Модератором и одним из спикеров этой сессии стал Игорь Светцов, заместитель начальника по коммерческим вопросам Октябрьской дирекции по управлению ТСК – структурного подразделения ЦДУ ТСК ОАО «РЖД», он рассказал о транспортно-логистических центрах для перевалки контейнеров и о мультимодальности в контейнерных перевозках.

Дорохин Сергей, заместитель начальника по транспортному обслуживанию Октябрьского территориального ЦФТО ОАО «РЖД» осветил объемы перевозок, номенклатуру грузов, особенности транспортного обслуживания и развитие инфраструктуры Октябрьской ЖД.

Острую тему эксплуатационных показателей контейнерных перевозок затронула Анна Гусева, директор департамента железнодорожной и мультимодальной логистики «GEFCO Россия».

Павел Басс, руководитель отдела продаж ГТК «Русмарин» сделал доклад об актуальных проблемах транспортных компаний при организации железнодорожных грузоперевозок.

Завершилась конференция фуршетом, где участники смогли пообщаться друг с другом в непринужденной атмосфере.

Ждем Вас на следующем мероприятии «ВИВА КОНСАЛТ»!

Фото: «ВИВА КОНСАЛТ»