Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2025»
23.10.2025

«Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2025»

    • 21 октября в Санкт-Петербурге завершилась III конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2025» — деловое мероприятие, которое затрагивает наиболее важные вопросы портовой деятельности от технических до коммерческих составляющих, аспекты инвестиций и строительства, а также межотраслевое взаимодействие.

    Организатором выступила компания «ВИВА КОНСАЛТ». Мероприятие прошло при поддержке Союза транспортников России, Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга, ЮФ «Ремеди», компаний ПСК «Геодор», «Нью Граунд» и «Велар».

    С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель директора департамента продаж ПСК «Геодор» Максим Гельмут.

    Первую сессию деловой программы о портовых мощностях РФ и развития портовой инфраструктуры открыл директор по направлению аналитика и логистика «Морстройтехнологии» Александр Головизнин. Он рассказал об общих показателях грузооборота российских портов, сделав акцент на тенденциях в таких сегментах как уголь, удобрения и зерно.

    Руководитель проектов Арктической дирекции ГК «Росатом» Сергей Чемко рассказал о том, как совершенствуется портовая инфраструктура Арктики. Тему поддержала руководитель направления «логистика» Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Диана Мигрин. Она уточнила, какие меры государственной поддержки могут получить инвестиционные проекты этих регионов.

    Генеральный директор «Новоморснаба» Алексей Гармаш представил доклад о контейнерном рынке Азово-Черноморского бассейна.

    Вторая сессия конференции была посвящена вопросам гидротехнического строительства. Заместитель директора департамента продаж ПСК «Геодор» Максим Гельмут и заместитель генерального директора компании «Нью Граунд» Светлана Рубцова рассказали о передовых технологиях, применяемых в гидротехническом строительстве. Кейсом строительства причала для корабля «Полтава» поделился заместитель директора «Подводсервисстроя» Кирилл Чернаков.

    В рамках третьей сессии спикеры говорили о модернизации портов и инновационных технологиях. Профессор кафедры портов и грузовых терминалов ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова Александр Кузнецов поднял острый вопрос импортозамещения. Генеральный директор «Петербургского нефтяного терминала» Владимир Грызлов рассказал о внедренных технических решениях на наливном терминале. Технологический блок включил доклады менеджера отдела развития в направлении освещения портов и аэропортов компании «Велар» Альберта Каграманяна и директора компании «Небесная механика» Сергея Заверткина. Актуальный правовой обзор изменений в законе об экспедировании и как этот вопрос относится к работе портов — подробно разъяснил старший юрист ЮФ «Ремеди» Никита Космачевский.

    В завершающей дискуссии участники конференции рассмотрели вопросы дноуглубления.  Заместитель директора по капитальному строительству и эксплуатации Северо-Западного филиала ФГУП «Росморпорт» Татьяна Михайлова представила доклад о том, на каких объектах предприятия ведутся дноуглубительные работы. Об автоматизации земснарядов российских и иностранного производства рассказал генеральный директор «Нониус Инжиниринг» Михаил Чемоданов. Тонкости ценообразования дноуглубительных работ в своем докладе разобрал технический директор компании «Глобальные технологии новационных систем» Евгений Еремин. Закрыл сессию генеральный директор компании «Маринерус» Алексей Зайцев докладом об особенностях дноуглубления в устьевых портах.

    В конференции также участвовали компании-экспоненты, которые представляли новейшие отраслевые технологии и различную профильную продукции.

    Пленарный день завершился фуршетом, где участники смогли пообщаться друг с другом в непринужденной атмосфере.

    Во второй день участники конференции посетили историко-культурный центр «Парусник «Полтава», где осмотрели реплику корабля «Полтава», а также побывали на строительстве уникального гидротехнического объекта, включающего в себя надводную и подводную части различного назначения, включая док для стоянки и обслуживания корабля «Полтава». Партнером экскурсии выступил «Подводсервисстрой».

     

     

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.07.2025
    III Конференция «ЛОГИСТИКА ГОТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2025»
    Дата и место проведения: 20 ноября 2025, Москва, отель «Лесная Сафмар»
    АвтомобилиВива КонсалтКонференцияЛогистика
    0
    18.07.2025
    Форум «Арктика – Регионы» – ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ АРКТИКА!
    С 31 июля по 1 августа в Архангельске состоится III Форум «Арктика-Регионы», посвященный развитию Арктической зоны РФ и укреплению международного сотрудничества в регионе.
    АрктикаКонференция
    0
    01.09.2025
    18-я Международная выставка и конференция «НЕВА 2025»
    С 23 по 26 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум»
    ВыставкаКонференцияНева
    0
    01.10.2025
    Логистическая конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ Санкт-Петербург
    15 октября в «ПетроКонгрессе» пройдет ежегодная конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ.
    #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИКонтейнерные перевозкиКонференция
    0
    08.04.2025
    II Международный Транспортный Форум «ESE ASIA-2025”
    21-25 апреля в Алматы пройдет II Международный транспортный форум «ESE ASIA 2025».
    Алма-АтаЕдиный слет экспедиторовЕСЭКонференция
    0
    13.02.2025
    IХ Ежегодная международная конференция «Логистика химической промышленности» CHEMICAL SC-2025
    Уважаемые коллеги! Партнеры!  24 апреля  2025 в г. Москве, в Отеле Золотое Кольцо (ул. […]
    Конференцияхимическая продукция
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.10.2025 FESCO завершает доставку грузов на Чукотку
    23.10.2025 Контейнерооборот лидеров, 9 месяцев 2025
    22.10.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в сентябре 2025 в деталях
    22.10.2025 Top-25 контейнерных линий на 1 октября 2025
    21.10.2025 FESCO организовала экспортные перевозки с нового завода
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    Госрегулирование Показать всё
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    20.10.2025 Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов
    17.10.2025 Квоты на вывоз минеральных удобрений
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    14.10.2025 Утверждена дорожная карта вывода на дороги беспилотного транспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •