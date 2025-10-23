21 октября в Санкт-Петербурге завершилась III конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2025» — деловое мероприятие, которое затрагивает наиболее важные вопросы портовой деятельности от технических до коммерческих составляющих, аспекты инвестиций и строительства, а также межотраслевое взаимодействие.

Организатором выступила компания «ВИВА КОНСАЛТ». Мероприятие прошло при поддержке Союза транспортников России, Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга, ЮФ «Ремеди», компаний ПСК «Геодор», «Нью Граунд» и «Велар».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель директора департамента продаж ПСК «Геодор» Максим Гельмут.

Первую сессию деловой программы о портовых мощностях РФ и развития портовой инфраструктуры открыл директор по направлению аналитика и логистика «Морстройтехнологии» Александр Головизнин. Он рассказал об общих показателях грузооборота российских портов, сделав акцент на тенденциях в таких сегментах как уголь, удобрения и зерно.

Руководитель проектов Арктической дирекции ГК «Росатом» Сергей Чемко рассказал о том, как совершенствуется портовая инфраструктура Арктики. Тему поддержала руководитель направления «логистика» Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Диана Мигрин. Она уточнила, какие меры государственной поддержки могут получить инвестиционные проекты этих регионов.

Генеральный директор «Новоморснаба» Алексей Гармаш представил доклад о контейнерном рынке Азово-Черноморского бассейна.

Вторая сессия конференции была посвящена вопросам гидротехнического строительства. Заместитель директора департамента продаж ПСК «Геодор» Максим Гельмут и заместитель генерального директора компании «Нью Граунд» Светлана Рубцова рассказали о передовых технологиях, применяемых в гидротехническом строительстве. Кейсом строительства причала для корабля «Полтава» поделился заместитель директора «Подводсервисстроя» Кирилл Чернаков.

В рамках третьей сессии спикеры говорили о модернизации портов и инновационных технологиях. Профессор кафедры портов и грузовых терминалов ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова Александр Кузнецов поднял острый вопрос импортозамещения. Генеральный директор «Петербургского нефтяного терминала» Владимир Грызлов рассказал о внедренных технических решениях на наливном терминале. Технологический блок включил доклады менеджера отдела развития в направлении освещения портов и аэропортов компании «Велар» Альберта Каграманяна и директора компании «Небесная механика» Сергея Заверткина. Актуальный правовой обзор изменений в законе об экспедировании и как этот вопрос относится к работе портов — подробно разъяснил старший юрист ЮФ «Ремеди» Никита Космачевский.

В завершающей дискуссии участники конференции рассмотрели вопросы дноуглубления. Заместитель директора по капитальному строительству и эксплуатации Северо-Западного филиала ФГУП «Росморпорт» Татьяна Михайлова представила доклад о том, на каких объектах предприятия ведутся дноуглубительные работы. Об автоматизации земснарядов российских и иностранного производства рассказал генеральный директор «Нониус Инжиниринг» Михаил Чемоданов. Тонкости ценообразования дноуглубительных работ в своем докладе разобрал технический директор компании «Глобальные технологии новационных систем» Евгений Еремин. Закрыл сессию генеральный директор компании «Маринерус» Алексей Зайцев докладом об особенностях дноуглубления в устьевых портах.

В конференции также участвовали компании-экспоненты, которые представляли новейшие отраслевые технологии и различную профильную продукции.

Пленарный день завершился фуршетом, где участники смогли пообщаться друг с другом в непринужденной атмосфере.

Во второй день участники конференции посетили историко-культурный центр «Парусник «Полтава», где осмотрели реплику корабля «Полтава», а также побывали на строительстве уникального гидротехнического объекта, включающего в себя надводную и подводную части различного назначения, включая док для стоянки и обслуживания корабля «Полтава». Партнером экскурсии выступил «Подводсервисстрой».