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СудостроениеRU 2025
13.03.2025

СудостроениеRU 2025

    • СудостроениеRU 2025 – ежегодная конференция для корабелов региона, в повестке дня которой рассматриваются наиболее важные вопросы судостроительной отрасли.

    Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

    При поддержке Судостроительного кластера Нижегородской области,

    Ассоциации «Созвездие», ИА Медиапалубы, газеты «Транспорт России», ЮФ Ремеди

    Дата и место проведения: 17-18 июня, Нижний Новгород, Отель «Кортъярд Нижний Новгород Центр»

    В настоящее время перед отечественными судостроительными и судоремонтными заводами, производителями оборудования, материалов и судоходными компаниями стоит множество сложных задач. Выполнение в сроки судостроительных заказов на фоне нестабильности на рынке оборудования и материалов, колеблющихся курсов валют и условий кредитования; конкурентоспособность импортозамещающих отечественных комплектующих, проблематика кадров- как пройти эту полосу препятствий без потерь для предприятия будут обсуждать профессионалы отрасли на конференции «СудостроениеRU 2025».

    Сейчас представители отечественных предприятий уже готовы поделиться первым опытом производственной деятельности в новых реалиях. Судостроительная отрасль развивается и в такой острый период изменений требует оперативных решений и открытого диалога между игроками рынка.

    В программе мероприятия:

    17 июня на конференции ожидаются выступления отраслевых экспертов, дискуссии, а также общение в неформальной атмосфере представителей судостроительных и судоремонтных предприятий, производителей комплектующих, судоходных и лизинговых компаний, проектных организаций и других предприятий отрасли.

    18 июня: посещение судостроительных мощностей группы компаний «Р-Флот», речная прогулка на электрокатамаране «ЭкоходЪ» и фуршет на борту.

    Среди основных вопросов программы:

    • Портфель заказов судостроительных предприятий.
    • Технический и экономический потенциал судостроительных и судоремонтных предприятий.
    • Господдержка для судостроения и импортозамещения
    • Новые технологии и оборудование.
    • Отечественные комплектующие, материалы и покрытия.
    • Проблематика и возможности импортозамещения.

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по
    тел. +7 (958) 197-75-03 либо по адресу info@vivaconsult.ru,
    сайт: https://vivaconsult.ru/conferences/sudostroenieru2025/

    Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

     

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