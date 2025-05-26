Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Китай расширяет судостроительные мощности
26.05.2025

Китай расширяет судостроительные мощности

    • В Китае в общей сложности насчитывается 120 судостроительных предприятий. Совокупный компенсированный валовый тоннаж (cgt) китайских верфей составляет 25 млн тонн, или порядка 45% от глобального тоннажа, сообщает Splash со ссылкой на данные Clarksons. Общий портфель заказов верфей Китая достиг 88 млн cgt.

    Китайская государственная верфь Hudong-Zhonghua Shipbuilding для увеличения производства газовозов ввела в эксплуатацию новый крупнейший судостроительный завод площадью 432 га на острове Чансин к северу от Шанхая. Таким образом, годовой объем производства газовозов вырастет с шести до десяти. Стоимость нового объекта составляет 2,5 млрд долларов.

    Именно Hudong-Zhonghua Shipbuilding (входит в Китайскую государственную судостроительную корпорацию (CSSC)) 17 лет назад построила первый в этой стране СПГ-газовоз.

    «По всему Китаю верфи расширяются, и теперь страна контролирует две трети мирового портфеля заказов на строительство судов. Такое доминирующее положение беспокоит многих американских политиков, и администрация Дональда Трампа ищет способы ограничить лидерство Китая в судостроении», – пишет издание.

    Для сравнения, в Южной Корее насчитывается 11 верфей суммарной мощностью 14 млн cgt, или 25% от глобальных мощностей. Портфель заказов составляет 36 млн cgt.

    Япония ведет строительство судов на 45 верфях совокупной мощностью 10 млн cgt, или 20% от глобального рынка. В портфеле заказов судов с общим компенсированным валовым тоннажем 12 млн тонн (20% от глобальных мощностей).

    Фото: Splash / Hudong-Zhonghua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.02.2025
    Портфель заказов на контейнеровозы в ближайшее время достигнет 9 млн TEU
    Крупнейшие перевозчики заказывают суда целым сериями
    CMA CGMEvergreenHapag-Lloydпортфель заказов
    0
    14.04.2025
    ОСК приступила к активной фазе строительства плавдока грузоподъемностью 25 тыс. тонн
    Состоялась уникальная операция по перемещению полублоков плавучего дока проекта 24012 «Владимир Емельянов».
    ОСКплавдокСудостроение
    0
    07.04.2025
    Атомный ледокол «Якутия» отправился в Мурманск
    «Якутия» стала четвертым по счету судном, построенным на «Балтийском заводе» по проекту 22220.
    Балтийский заводЛедоколОСКСудостроение
    0
    26.03.2025
    Свежие овощи и фрукты через КПП Хоргос в январе-феврале 2025
    Объем поставок из Китая вырос на 46,2%
    2025КитайПродукты питания
    0
    14.04.2025
    Грузооборот речных портов Китая в январе-феврале 2025
    Вырос на 3,6%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    17.04.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 16, 2025
    Ставки с начала года не менялись
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.05.2025 Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2025
    27.05.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 в деталях
    27.05.2025 ONE уходит за новостроями в Южную Корею
    26.05.2025 Контейнеровоз MSC с опасным грузом затонул у восточного побережья Индии
    26.05.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2025
    23.05.2025 Первый контейнерный поезд с подсолнечным маслом для Китая
    Госрегулирование Показать всё
    27.05.2025 Назначен и.о. начальника Сочинской таможни
    23.05.2025 Продлен режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров
    23.05.2025 Как обжаловать решение таможенных органов
    19.05.2025 Назначения в ФТС
    19.05.2025 В.Путин поручил определить инфраструктурного оператора Трансарктического коридора
    16.05.2025 Назначение в ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •