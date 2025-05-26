Китай расширяет судостроительные мощности

В Китае в общей сложности насчитывается 120 судостроительных предприятий. Совокупный компенсированный валовый тоннаж (cgt) китайских верфей составляет 25 млн тонн, или порядка 45% от глобального тоннажа, сообщает Splash со ссылкой на данные Clarksons. Общий портфель заказов верфей Китая достиг 88 млн cgt.

Китайская государственная верфь Hudong-Zhonghua Shipbuilding для увеличения производства газовозов ввела в эксплуатацию новый крупнейший судостроительный завод площадью 432 га на острове Чансин к северу от Шанхая. Таким образом, годовой объем производства газовозов вырастет с шести до десяти. Стоимость нового объекта составляет 2,5 млрд долларов.

Именно Hudong-Zhonghua Shipbuilding (входит в Китайскую государственную судостроительную корпорацию (CSSC)) 17 лет назад построила первый в этой стране СПГ-газовоз.

«По всему Китаю верфи расширяются, и теперь страна контролирует две трети мирового портфеля заказов на строительство судов. Такое доминирующее положение беспокоит многих американских политиков, и администрация Дональда Трампа ищет способы ограничить лидерство Китая в судостроении», – пишет издание.

Для сравнения, в Южной Корее насчитывается 11 верфей суммарной мощностью 14 млн cgt, или 25% от глобальных мощностей. Портфель заказов составляет 36 млн cgt.

Япония ведет строительство судов на 45 верфях совокупной мощностью 10 млн cgt, или 20% от глобального рынка. В портфеле заказов судов с общим компенсированным валовым тоннажем 12 млн тонн (20% от глобальных мощностей).

Фото: Splash / Hudong-Zhonghua