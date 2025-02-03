Повышенные пошлины Трампа и рынок морских перевозок

Президент США Дональда Трамп 1 февраля ввел пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады. С 4 февраля вводится пошлина в размере 10% на товары из Китая, пишет Splash. На импорт энергоносителей из Мексики и Канады устанавливается пошлина в размере 10%.

В тарифной политике США есть исключение de minimis, которое разрешает беспошлинный импорт товаров стоимостью до 800 долларов из Мексики, Канады, и, возможно, в перспективе из Китая.

Канада и Мексика со своей стороны намерены принять ответные меры, а Китай заявил о планах оспорить пошлины во Всемирной торговой организации и принять контрмеры.

«Трамп сообщил, что следующим в кампании по тарифам будет Евросоюз. Кроме того, он намекнул, что в середине февраля введет дополнительные меры применительно к торговле компьютерными чипами, фармацевтической продукцией, сталью, алюминием, медью, нефти и газом», – пишет издание.

По данным Freightos, в 2023 году Мексика и Канада в совокупности поставили в США товаров и продукции на 900 млрд долларов, что по состоянию на ноябрь 2024 года составляло 28% от общего объема импорта США.

Аналитики прогнозируют сокращение объемов морских контейнерных перевозок на фоне роста ставок фрахта и снижения спроса и нестабильность на рынке перевозок нефти.

По данным Braemar, в 2024 году Мексика морским путем экспортировала в США в день 500 тыс. баррелей сырой нефти и 100 тыс. баррелей мазута и импортировала также морем из США 320 тыс. баррелей бензина и 160 тыс. баррелей дизельного топлива.

К концу прошлого года Канада экспортировала в США через порты в день порядка 330 тыс. баррелей сырой нефти, а наземным транспортом 3,5 млн баррелей. Через порты эта страна отправляла в США 120 тыс. баррелей бензина и 65 тыс. баррелей дизельного топлива в день.

В Braemar предполагают, что Канада, скорее всего, перенаправит свой экспорт энергоносителей в Китай и Европу, в то время как США заменят канадские поставки трубопроводным транспортом импортом с Ближнего Востока и из Южной Америки.

По данным Clarksons Platou Securities, наиболее серьезно первая торговая война Трампа с Китаем в 2018-2019 годах ударила по рынку перевозок насыпных грузов, в первую очередь зерна и продукции сталелитейной продукции, а также СПГ и СУГ. Тогда прирост морских перевозок в тонно-милях снизился на 0,5% в 2018 году и еще на 0,5% в 2019.

Фото: порт Хьюстон