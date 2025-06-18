Цифровая профориентационная платформа для судостроительной отрасли

Объединенная судостроительная корпорация и кластер «Остров фортов» презентовали цифровую платформу Всероссийского центра морских профессий «Маяк» — национального проекта в области профориентации, образования и трудоустройства молодежи по специальностям, связанным с флотом и судостроением. Ознакомиться с интерфейсом демоверсии системы гости и участники ПМЭФ 2025 могут на стенде города Санкт-Петербурга, сообщили SeaNews в ОСК.

Цифровая платформа «Маяк» — это масштабный EdTech-инструмент нового поколения, созданный для формирования и развития кадрового потенциала в сфере судостроения, а также разработке тематического курса «Судостроение» для ранней профессиональной ориентации и стимулирования интереса к судостроительной отрасли на средне- и долгосрочную перспективу.

Платформа разработана и развивается ведущими российскими технологическими партнёрами, а также при активном участии экспертов Объединенной судостроительной корпорации и кластера «Остров фортов».

«Профориентационное направление – важный вектор кадровой политики ОСК. Создание онлайн-платформы позволит тиражировать наработанные нами профориентационные практики на более широкую аудиторию. В тестовой версии платформы представлена информация о предприятиях ОСК в Архангельской области: Севмаш, Звёздочка, СПО «Арктика», НИПТБ «Онега». В рамках продолжения сотрудничества планируется привлечь другие предприятия группы ОСК», — сообщила директор департамента по управлению персоналом ОСК Юлия Оганезова.

Платформа содержит персонализированные рекомендации по выбору профессии и построению карьерной траектории, актуальные курсы, внеурочные программы, базу вакансий и инструменты взаимодействия с работодателями.

Фото: ОСК