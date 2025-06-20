На Амурском судостроительном заводе начались швартовные испытания судна-спасателя

Специалисты Амурского судостроительного завода ОСК начали швартовные испытания судна – спасателя проекта MPSV 06 «Керченский пролив», сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации.

На судне запущены главные дизель-генераторы (ГДГ), проверено сопряжение интегрированной системы управления судном с системой управления ГДГ, завершены испытания системы водяного пожаротушения. Сейчас ведется подготовка к испытанию аварийного дизель-генератора, а также завершается монтаж мебели и оборудования кают первого, второго яруса надстройки и палубы бака. Началась проверка оборудования судна-спасателя по прямому назначению.

Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт проекта MPSV06 имеет длину 86 метров, ширину 19 метров, скорость – 15 узлов. Оно предназначено для патрулирования, дежурства и оказания аварийной помощи терпящим бедствие судам с эвакуацией и размещением людей, оказанием им медицинской помощи, в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов.

Судно способно выполнять ледокольные операции в портовых и припортовых акваториях, в замерзающих неарктических морях при толщине льда до 1,5 м, оказывать помощь в тушении пожаров на плавучих и береговых объектах, доступных для подхода с моря, осуществлять обследование морского дна и поврежденных объектов на глубинах до 1000 м.

Фото: ОСК