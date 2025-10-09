Информационно-аналитическое агентство
ОСК представила проект отечественного газовоза
09.10.2025

    • 8 октября в рамках XIV Петербургского международного газового форума Объединенная судостроительная корпорация представила макет танкера-газовоза ледового класса Arc4 «Синергия», разработанного Невским проектно-конструкторским бюро ОСК совместно с Северным проектно-конструкторским бюро ОСК. Как сообщили SeaNews в ОСК, проект выполнен с акцентом на высокий уровень локализации используемого при постройке оборудования.

    Судовой винт для танкера поставит Центр судоремонта «Звездочка» ОСК, газовую мембрану — российская компания GTI. Малооборотные судовые двигатели для него разрабатываются блоком инжиниринга ОСК совместно с Центром продуктовой специализации «ОСК-Движение» и Кингисеппским машиностроительным заводом ОСК. Главные компоненты газовоза — энергетическая установка и грузовая система — в этом проекте также на 100% отечественные.

    «Это первый состоящий почти полностью из российских компонентов танкер-газовоз. Около 90% комплектующих и оборудования «Синергии» производится в России, что критически важно для укрепления технологического суверенитета и обеспечения национальной безопасности нашей страны и развития отечественного судостроения. Судно разработано для нужд СПГ-комплекса Газпрома в порту Усть-Луга. Оно существенно укрепит позиции России на рынке морских перевозок сжиженного природного газа. В перспективе танкеры данного типа могут строиться в интересах не только Газпрома, но и других крупнейших российских и международных компаний нефтегазовой отрасли», — отметил заместитель генерального директора ОСК по инжинирингу Борис Богомолов.

    Танкер, получивший рабочее обозначение «СПГ-4», будет способен перевозить до 170 тысяч кубометров сжиженного природного газа (СПГ), развивая скорость до 19,5 узлов. Судно будет иметь длину 299 метров и ширину 47 метров. Корпус газовоза, согласно эскизу проекта, состоит из 18 крупных блоков. Его строительство возможно на Северной верфи ОСК, ориентированной в будущем на крупноблочное строительство.

    Проект танкера тесно связан с комплексной реконструкцией Северной верфи ОСК, которая обеспечит технологическую совместимость и высокое качество строительства проектируемого судна. Благодаря модернизации и расширению производственных мощностей Северная верфь ОСК уже к 2030 году сможет строить суда длиной до 350 метров и шириной до 60 метров. Разработка проекта газовоза «СПГ-4» велась под контролем Департамента рабочего проектирования и подготовки производства ОСК при участии руководства Северной верфи ОСК.

    «При создании модели применялись самые современные методы цифрового моделирования и автоматизированного проектирования, что позволяет оптимизировать форму судовой поверхности. Чтобы облегчить работу экипажа, большое внимание уделено комфортности жилых и общественных помещений. Бюро-проектант достигло четвертого уровня цифровой трансформации. При проектировании создается цифровая информационная модель, на основе которой принимаются все конструкторские решения. В нее же помещаются результаты проектировочных работ», — рассказал заместитель главного инженера Невского проектно-конструкторского бюро ОСК Эдуард Плоткин.

    Контроль за проектированием осуществляется автоматизированной системой управления, интегрированной в информационную модель. Большое внимание уделяется оптимизации стоимости строительства и эксплуатации.

    Фото: ОСК


  •  




