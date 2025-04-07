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Атомный ледокол «Якутия» отправился в Мурманск
07.04.2025

Атомный ледокол «Якутия» отправился в Мурманск

    • Универсальный атомный ледокол «Якутия» покинул достроечную набережную «Балтийского завода» ОСК и отправился в порт приписки Мурманск, сообщили SeaNews в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации. Судно пройдет через Балтийское море, Атлантику и Баренцево море и пришвартуется в порту в Кольском заливе.

    В течение нескольких месяцев специалисты завода и подрядных организаций проводили швартовные, затем ходовые испытания и готовили ледокол к переходу. После поднятия флага судно вошло в состав атомного ледокольного флота России.

    «Якутия» стала четвертым по счету судном, построенным на «Балтийском заводе» по проекту 22220 по заказу ФГУП «Атомфлот». До этого на заводе построили и передали заказчику ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

    Напомним, ледокол «Якутия» была заложен на «Балтийском заводе» 26 мая 2020 года, а уже 22 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония спуска на воду, в которой принял участие президент России Владимир Путин.

    В мае 2024 года на «Якутии» начались швартовные испытания. В октябре того же года специалисты начали работы по физическому пуску ядерной энергетической установки, в конце года судно прошло заводские ходовые испытания.

    Ледоколы проекта 22220, напомнили в ОСК, являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.

    В настоящее время на «Балтийском заводе» продолжается строительство ледоколов «Чукотка» и «Ленинград», а также многофункционального судна атомно-технологического обслуживания «Владимир Воробьев». В 2025 году будет заложен ледокол «Сталинград».

    Основные характеристики универсального атомного ледокола проекта 22220:

    • Мощность – 60 МВт (на валах);
    • Скорость хода – 22 узла (по чистой воде);
    • Длина габаритная – 173,3 м;
    • Ширина – 34 м;
    • Высота – 52 м;
    • Осадка – 10,5 м / 9,03 м;
    • Ледопроходимость – до 3 м;
    • Полное водоизмещение – 33 540 тонн;
    • Назначенный срок службы – 40 лет.

    Фото: ОСК


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