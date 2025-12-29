Восьмая экспедиция FESCO в Антарктиду

Дизель-электроход Транспортной группы FESCO «Василий Головнин» отправился к берегам Антарктиды с грузом для индийских научно-исследовательских станций, сообщили SeaNews в Группе. Это восьмая экспедиция, организованная FESCO в рамках контракта с Национальным центром полярных и океанических исследований (NCPOR) при Министерстве землеведения Индии.

Судно вышло из порта Кейптаун (ЮАР) к берегам Антарктиды. Рейс продлится до апреля 2026 года. «Василий Головнин» посетит две индийские антарктические станции «Бхарати» и «Маитри», куда доставит топливо, снаряжение и провизию. Также на судне находятся индийские полярники, которые сменят своих коллег, работающих на станциях в настоящее время.

Дизель-электроход оборудован двумя кранами и самоходной баржей для проведения выгрузки на берег. Кроме того, для авиаразведки и доставки грузов на борту находятся два вертолета. Во время стоянок у станций моряки FESCO помогут ученым в проведении научных исследований. Командует судном опытный ледовый капитан Иксан Юсупов.

«Специалисты FESCO имеют большой опыт работы в полярных морях, суда компании с 1970-х годов совершают экспедиционные рейсы в Антарктиду. С 2000-х суда FESCO неоднократно участвовали в международных проектах по снабжению научно-исследовательских станций. Экипаж дизель-электрохода «Василий Головнин» в течение 7 лет успешно обеспечивает перевозки в интересах индийских ученых, работающих в Антарктиде. Многолетний опыт позволяет нам эффективно выполнять задачи в непростых условиях, включая выгрузку снабжения для станций с судна на необорудованный берег с помощью кранов, баржи и вертолетов», — отметил директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.

Фото: FESCO