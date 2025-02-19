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FESCO добавляет судозаход в Кванъян
19.02.2025

FESCO добавляет судозаход в Кванъян

    • Транспортная группа FESCO начала выполнять регулярные судозаходы из Владивостока в южнокорейский порт Кванъян на своей линии FESCO Korea Soviet Direct Line (KSDL).

    Как сообщили SeaNews в группе, основу грузопотока на этом направлении формирует продукция российской лесопромышленной отрасли, которая доставляется для различных производств Южной Кореи.

    Линия FESCO Korea Soviet Direct Line (c 2019 по 2024 год носила название FESCO Korea Express) была запущена в 1991 году и является одним из старейших действующих морских сервисов FESCO.

    Основной маршрут KSDL связывает «Владивостокский морской торговый порт» с южнокорейским портом Пусан. Линию обслуживает контейнеровоз вместимостью 1,5 тыс. TEU по еженедельному расписанию, который теперь раз в месяц также совершает судозаходы в Кванъян.

    Помимо этого, через трансшипмент в порту Пусан FESCO организует доставку контейнерных грузов из Индонезии, Индии, Сингапура, Филиппин и других стран ЮВА. По итогам 2024 года в рамках сервиса KSDL между Владивостоком и Южной Кореей было перевезено 49 тыс. TEU.

    Фото: FESCO


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