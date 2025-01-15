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Дизель-электроход FESCO отправился в новую экспедицию в Антарктиду
15.01.2025

Дизель-электроход FESCO отправился в новую экспедицию в Антарктиду

    • Дизель-электроход Транспортной группы FESCO «Василий Головнин» 14 января отправился из порта Кейптаун (ЮАР) в седьмую экспедицию к берегам Антарктиды с грузом для индийских научно-исследовательских станций.

    Как сообщили SeaNews в группе, по контракту с Национальным центром полярных и океанических исследований Министерства землеведения Индии (NCPOR) «Василий Головнин» доставит на антарктические станции «Бхарати» и «Майтри» топливо, снаряжение и провизию, необходимые для обеспечения их стабильной работы в течение следующего года. Также на судне отправились индийские полярники, которые сменят своих коллег, работающих на станциях в настоящее время. Рейс продлится до апреля 2025 года.

    Командует судном опытный ледовый капитан Николай Дишкант. На борту дизель-электрохода находятся два вертолета, которые будут осуществлять авиаразведку, а также доставлять к станциям людей и грузы. Кроме того, моряки FESCO помогут ученым в проведении исследований у берегов континента. Для этих целей экипаж «Василия Головнина» подготовил самоходную баржу, предназначенную для работы в прибрежной акватории и выгрузки на необорудованный берег.

    По словам директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко, трудность экспедиций в Антарктиду заключается в том, что непосредственно к станциям чаще всего подойти нельзя, поэтому выгрузка с судна осуществляется на необорудованный берег с помощью вертолетов. «Для этой экспедиции, — рассказал он, – была также подготовлена специальная самоходная баржа».

    Фото: FESCO


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