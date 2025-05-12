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Уникальная перевозка бункера для сыпучих грузов
12.05.2025

Уникальная перевозка бункера для сыпучих грузов

    • Уникальная перевозка бункера для сыпучих грузовТранспортная группа FESCO поделилась подробностями проведенной совместно с Находкинским морским торговым портом операции по перевозке бункера для перевалки сыпучих грузов. Транспортировку массивного негабаритного груза с мыса Астафьева на причал Угольного терминала №1 в порту Находка Приморского края выполнил универсальный сухогруз «ФЕСКО Парис», рассказали SeaNews в группе.

    Экипаж судна под командованием капитана Иксана Юсупова, действуя двумя спаренными судовыми кранами, переместил на борт металлическую конструкцию весом около 200 тонн, доставил к месту назначения, а затем выгрузил на причал. Сложность перевозки заключалась в том, что осуществить ее могло только специализированное судно с двумя судовыми кранами грузоподъемностью по 120 тонн каждый. Все операции заняли один день.

    «Специалисты FESCO, обладая большим опытом по доставке тяжеловесных грузов, обеспечили синхронную, практически ювелирную работу кранов по переносу бункера с одного причала на палубу при погрузке и с палубы на другой причал при выгрузке. Взаимодействие с командой Находкинского МТП было четким и профессиональным – несмотря на сложные погодные условия, процесс прошел гладко и безопасно», – подчеркнул директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.

    Проект транспортировки был разработан специалистами Находкинского МТП совместно с Департаментом флота филиала FESCO во Владивостоке и сюрвейерской компанией Far East Marine Service & Inspections (FEMSI).

    Фото: пресс-служба Находкинского морского торгового порта


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