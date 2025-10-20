Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новые активы FESCO
20.10.2025

Новые активы FESCO

    • Транспортная группа FESCO получила в управление ООО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» и ООО «Камчатское морское пароходство», сообщили SeaNews в Группе.

    FESCO в лице управляющей компании Группы — ООО «Транспортная группа ФЕСКО» — приняла полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ПКМТП» и ООО «КМП», а также реализовала меры по обеспечению бесперебойности производственной деятельности.

    «Камчатский край является стратегически значимым регионом для FESCO. На протяжении многих лет Группа успешно реализует каботажный сервис FPKL между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским, последовательно развивая контейнерные перевозки на Дальнем Востоке России. Получение полномочий по управлению позволит FESCO усилить логистические возможности в интересах грузоотправителей и грузополучателей региона, – отметили в Группе. – Кроме того, вхождение ООО «ПКМТП» и ООО «КМП» в периметр управления FESCO направлено на повышение операционной эффективности и транспортной безопасности при обеспечении регионов Дальнего Востока и севера России необходимыми грузами».

    Фото: Петропавловск-Камчатский морской торговый порт


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.03.2025
    Интермодальный сервис между Лаосом и Россией
    Запускает группа FESCO
    FESCO Интермодальный сервисЛаос
    0
    15.07.2025
    Первый контейнерный поезд из Владивостока в Нижнекамск
    Отправила группа FESCO
    FESCO ВладивостокКонтейнерный поездНижнекамск
    0
    17.04.2025
    Судно FESCO завершило самую длительную антарктическую экспедицию
    В этом году дизель-электроход «Василий Головнин» провел в рейсе рекордные 124 дня, за которые преодолел более 7 тыс. миль.
    FESCO АнтарктидаВасилий Головнинэкспедиция
    0
    22.07.2025
    Контейнерный поезд из Петрозаводска во Владивосток
    Запустила группа FESCO
    FESCO ВладивостокКонтейнерный поездПетрозаводск
    0
    28.07.2025
    Прямой ж/д сервис из Вьетнама в Россию
    Запустила Группа FESCO
    FESCO Вьетнамжд сервис
    0
    04.09.2025
    В ВМТП запустили портальный инспекционно-досмотровый комплекс
    Первый в морском пункте пропуска в России
    FESCO ВМТПИДК
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.10.2025 Новый мультимодальный сервис из Петербурга на Китай
    20.10.2025 Про российский рефконтейнер и Кигалийскую поправку
    20.10.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2025
    20.10.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2025 в деталях
    17.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 42, 2025
    16.10.2025 Первый рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
    Госрегулирование Показать всё
    20.10.2025 Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов
    17.10.2025 Квоты на вывоз минеральных удобрений
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    14.10.2025 Утверждена дорожная карта вывода на дороги беспилотного транспорта
    14.10.2025 90% транзитных деклараций автоматически регистрируются, 56% автоматически выпускаются
    13.10.2025 Кадровые изменения в руководстве Минтранса
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •