Новые активы FESCO

Транспортная группа FESCO получила в управление ООО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» и ООО «Камчатское морское пароходство», сообщили SeaNews в Группе.

FESCO в лице управляющей компании Группы — ООО «Транспортная группа ФЕСКО» — приняла полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ПКМТП» и ООО «КМП», а также реализовала меры по обеспечению бесперебойности производственной деятельности.

«Камчатский край является стратегически значимым регионом для FESCO. На протяжении многих лет Группа успешно реализует каботажный сервис FPKL между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским, последовательно развивая контейнерные перевозки на Дальнем Востоке России. Получение полномочий по управлению позволит FESCO усилить логистические возможности в интересах грузоотправителей и грузополучателей региона, – отметили в Группе. – Кроме того, вхождение ООО «ПКМТП» и ООО «КМП» в периметр управления FESCO направлено на повышение операционной эффективности и транспортной безопасности при обеспечении регионов Дальнего Востока и севера России необходимыми грузами».

Фото: Петропавловск-Камчатский морской торговый порт