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FESCO открыла летнюю навигацию на Чукотку
17.06.2025

FESCO открыла летнюю навигацию на Чукотку

    • Транспортная группа FESCO сообщила об открытии летней навигации 2025 года на Чукотку по программе северного завоза. В первый рейс в рамках морской каботажной линии FESCO Anadyr Direct Line (FADL) контейнеровоз группы отправился из Владивостокского морского торгового порта 12 июня.

    Судно доставит в порты Чукотки 58 тонн генеральных грузов и 235 TEU. Расчетная дата прибытия в Эгвекинот — 22 июня, в Анадырь — 25 июня. БОльшую часть грузов составляют продукты питания (177 TEU), а также стройматериалы (54 TEU), медикаменты (4 TEU), 27 единиц автомобилей и спецтехники. Летняя навигация в регионе продлится до начала ноября 2025 года. Планируется, что в течение этого времени по маршруту сервиса FADL суда Группы выполнят пять рейсов.

    FESCO ежегодно перевозит грузы, следующие в регионы с ограниченными сроками навигации. Специалисты группы заблаговременно готовят суда к северному завозу, планируют рейсы исходя из заявок грузовладельцев. Работа ведется в тесном взаимодействии с портами, грузоотправителями, Администрацией Чукотского автономного округа, Министерством транспорта РФ для обеспечения стабильных поставок грузов на Чукотку.

    «Традиционно контейнеровозы ледового класса FESCO одними из первых начинают летнюю навигацию в регионе. В этом году, как мы планируем, именно наше судно откроет навигацию в порту Эгвекинот. С советских времен и по сегодняшний день морской транспорт остается основным средством доставки грузов на Чукотку. Обеспечение жителей региона продуктами, товарами народного потребления, техникой и медикаментами является одной из важнейших миссий нашей Группы», — отметил директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.

    Фото: FESCO


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