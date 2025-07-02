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Правительству РФ поручено профинансировать северный завоз
02.07.2025

Правительству РФ поручено профинансировать северный завоз

    • Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для финансирования в 2025 году завоза грузов в отдаленные районы Крайнего Севера. Поручение дано по итогам совещания, которое состоялось 4 июня 2025 года. Оно опубликовано на сайте Кремля.

    «Принять исчерпывающие меры для финансирования в необходимом объеме осуществления завоза грузов в 2025 году на территории с ограниченными сроками завоза грузов, расположенные в границах муниципальных образований, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям», — говорится в документе.

    Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен представить президенту доклад до 1 августа 2025 года.

    Фото: пресс-служба Кремля


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