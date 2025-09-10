Рекордный объем грузов за один рейс

Транспортная группа FESCO сообщила о рекорде по объему грузов, доставленных на Чукотку за один рейс — более 6 400 тонн.

Отправка, рассказали в компании, была осуществлена каботажным сервисом FESCO Anadyr Direct Line (FADL) в рамках программы северного завоза 2025 года.

Контейнеровоз Группы перевез в порты Чукотского автономного округа 463 TEU контейнерных грузов, в том числе около 3 300 тонн продуктов питания, 1 200 тонн строительных материалов и еще более 1 700 тонн грузов прочих номенклатур. Также на его борту было размещено 213 тонн тяжелой техники и автомобилей.

Из Владивостока судно FESCO с рекордным количеством грузов вышло 28 августа, прибытие в Эгвекинот состоялось 6 сентября, в столицу региона Анадырь контейнеровоз зашел 8 сентября. Это уже третий рейс из запланированных пяти, который Группа выполнила в рамках линии FADL в этой навигации.

«Это рекордная загрузка не только для судов FESCO, работающих в рамках нашего каботажного сервиса на Чукотку, но и флота других компаний, осуществляющих доставку в этот регион. На достижение такого показателя повлиял возросший спрос на этом направлении», – пояснил директор филиала «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) во Владивостоке Александр Руденко.

Фото: FESCO