Кот-«нелегал» в контейнере приплыл из Стамбула в Новороссийск

Экипаж одного из контейнеровозов FESCO спасли кота, запертого в контейнере. Как сообщается в телеграм-канале перевозчика, во время рейса из Стамбула в Новороссийск моряки обнаружили мяуканье, доносящееся из контейнера.
«Как этот смелый кот оказался запертым среди грузов – загадка, но одно известно точно: этого симпатяжку нужно спасать! Наш экипаж нашел способ кормить и поить пушистого пленника через узкую щель. Спасение произошло только в порту Новороссийска, где кота, которого наши моряки прозвали Бурак, ждал новый поворот судьбы», – говорится в сообщении.
«Согласно таможенным правилам, его «нелегальное» путешествие может закончиться депортацией обратно в Турцию», – добавляют в компании.
Сейчас Бурак находится под присмотром сотрудников FESCO и ждет разрешения ситуации в порту.
Фото: телеграм-канал FESCO