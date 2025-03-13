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Кот-«нелегал» в контейнере приплыл из Стамбула в Новороссийск
13.03.2025

Кот-«нелегал» в контейнере приплыл из Стамбула в Новороссийск

    • Экипаж одного из контейнеровозов FESCO спасли кота, запертого в контейнере. Как сообщается в телеграм-канале перевозчика, во время рейса из Стамбула в Новороссийск моряки обнаружили мяуканье, доносящееся из контейнера.

    «Как этот смелый кот оказался запертым среди грузов – загадка, но одно известно точно: этого симпатяжку нужно спасать! Наш экипаж нашел способ кормить и поить пушистого пленника через узкую щель. Спасение произошло только в порту Новороссийска, где кота, которого наши моряки прозвали Бурак, ждал новый поворот судьбы», – говорится в сообщении.

    «Согласно таможенным правилам, его «нелегальное» путешествие может закончиться депортацией обратно в Турцию», – добавляют в компании.

    Сейчас Бурак находится под присмотром сотрудников FESCO и ждет разрешения ситуации в порту.

    Фото: телеграм-канал FESCO


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