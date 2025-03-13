Кот-«нелегал» в контейнере приплыл из Стамбула в Новороссийск

Экипаж одного из контейнеровозов FESCO спасли кота, запертого в контейнере. Как сообщается в телеграм-канале перевозчика, во время рейса из Стамбула в Новороссийск моряки обнаружили мяуканье, доносящееся из контейнера.

«Как этот смелый кот оказался запертым среди грузов – загадка, но одно известно точно: этого симпатяжку нужно спасать! Наш экипаж нашел способ кормить и поить пушистого пленника через узкую щель. Спасение произошло только в порту Новороссийска, где кота, которого наши моряки прозвали Бурак, ждал новый поворот судьбы», – говорится в сообщении.

«Согласно таможенным правилам, его «нелегальное» путешествие может закончиться депортацией обратно в Турцию», – добавляют в компании.

Сейчас Бурак находится под присмотром сотрудников FESCO и ждет разрешения ситуации в порту.

Фото: телеграм-канал FESCO