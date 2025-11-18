Информационно-аналитическое агентство
В Новороссийске создадут морской терминал по перевалке сжиженных углеводородов
18.11.2025

В Новороссийске создадут морской терминал по перевалке сжиженных углеводородов

    • Генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин и исполнительный директор АО «Черноморский СПГ» Максим Машканцев при участии руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко подписали соглашение о создании терминала по перевалке сжиженных углеводородов (СУГ) в морском порту Новороссийск.

    Как сообщается на сайте Росморпорта, документ подписан 18 ноября на полях XIX Международной выставки «Транспорт России».

    Согласно соглашению, стороны намерены сотрудничать при подборе земельного участка для размещения терминала и проработать вопрос о создании инфраструктуры на выбранной территории.

    «ФГУП «Росморпорт» и АО «Черноморский СПГ» проработают вопрос по строительству терминала СУГ с учетом необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации в указанной сфере, а также подготовки и направления в Росморречфлот инвестиционной декларации по реализации проекта», – говорится в документе.

    АО «Черноморский СПГ» планирует вести строительство гидротехнических сооружений терминала СУГ за счет собственных или привлеченных средств.

    В свою очередь ФГУП «Росморпорт» окажет содействие в обеспечении безопасности мореплавания в районе перспективного строительства объекта.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


  •  




