Скидка для СУГ

Правление РЖД приняло решение о предоставлении объёмной скидки на перевозку сжиженных углеводородных газов из Тобольска (Тюменская область), сообщила компания в своем телеграм-канале.

Скидка 12,8% будет действовать до конца года на перевозки СУГ в специализированных цистернах на станции целого ряда железных дорог страны и их возврат на станцию Тобольск в порожнем состоянии.

Согласно протоколу заседания правления РЖД, скидка установлена на внутрироссийские перевозки газов энергетических (углеводородных сжиженных) (позиция ЕТСНГ 226, кроме кодов ЕТСНГ 226021, 226069, 226106) со станции Тобольск Свердловской железной дороги в собственных (арендованных) цистернах для сжиженных газов назначением на станции российских железных дорог, кроме станций Западно-Сибирской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог, а также на возврат порожних собственных (арендованных) вагонов из-под указанных перевозок, кроме возврата порожних собственных (арендованных) вагонов со станций Западно-Сибирской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог.

Понижающий коэффициент действует при условии выполнения в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно гарантированного объема перевозок со станции Тобольск Свердловской железной дороги газов энергетических (углеводородных сжиженных) (позиция ЕТСНГ 226, кроме кодов ЕТСНГ 226021, 226069, 226106), фракции пентановой (код ЕТСНГ 215205), фракции изопентановой (код ЕТСНГ 215188), бутадиена ингибированного (код ЕТСНГ 488123), изобутилена (код ЕТСНГ 711209) в собственных (арендованных) цистернах для сжиженных газов суммарно в размере не менее 3,38 млн. тонн, в том числе не менее 2,9 млн. тонн перевозок газов энергетических (углеводородных сжиженных) (позиция ЕТСНГ 226, кроме кодов ЕТСНГ 226021, 226069, 226106).

Понижающий коэффициент вступает в силу в установленном порядке и действует по 31 декабря 2025 г. включительно.

Фото: РЖД