Перевозки зерна по жд, август 2025

В августе 2025 года по сети РЖД было отправлено 2,5 млн тонн зерна. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, это на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

На экспорт было погружено 1,8 млн тонн (+7,3%), в том числе 1,4 млн тонн (+15,4%) – в направлении портов. Наибольший объём зерна (1,3 млн тонн, +26,9%) был отправлен за рубеж через порты Северо-Запада.

Во внутрироссийском сообщении было перевезено 620 тыс. тонн (+10,2%).

Регионами-лидерами по объёмам погрузки зерна в августе стали:

Ставропольский край (306 тыс. тонн, +5,6%)

Липецкая область (200 тыс. тонн, +12%)

Волгоградская область (192 тыс. тонн, +23,3%)

