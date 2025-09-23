Информационно-аналитическое агентство
23.09.2025

Перевозки зерна по жд, август 2025

    • В августе 2025 года по сети РЖД было отправлено 2,5 млн тонн зерна. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, это на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

    На экспорт было погружено 1,8 млн тонн (+7,3%), в том числе 1,4 млн тонн (+15,4%) – в направлении портов. Наибольший объём зерна (1,3 млн тонн, +26,9%) был отправлен за рубеж через порты Северо-Запада.

    Во внутрироссийском сообщении было перевезено 620 тыс. тонн (+10,2%).

    Регионами-лидерами по объёмам погрузки зерна в августе стали:

    • Ставропольский край (306 тыс. тонн, +5,6%)
    • Липецкая область (200 тыс. тонн, +12%)
    • Волгоградская область (192 тыс. тонн, +23,3%)

    Фото: РЖД


