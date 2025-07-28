Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Балтийского бассейна в июне 2025 в деталях
28.07.2025

Грузооборот Балтийского бассейна в июне 2025: снизилась перевалка цветных металлов

    • В июне 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 4% относительно показателя 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Балтийского бассейна в июне 2025: снизилась перевалка цветных металлов

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,7% всех грузов, снизился на 3,7%. В транзите было перевалено на 45,3% меньше, чем годом ранее. Импорт вырос на 7,8%. Каботаж увеличился на 6,8%.

    В июне 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 31,7%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 28,7%, нефтепродуктов – 23,1% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в июне 2025 года приходилось 16,9%, на химические и минеральные удобрения – 13,6%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте накатных грузов (ро-ро), оборот которых вырос в 3,8 раза. Химического налива было обработано в 2,1 раза больше, чем в июне 2024 года. Перевалка рефгрузов увеличилась на 38%.

    Наиболее значительно, на 65,9% снизился оборот цветных металлов. Прочих навалочных грузов было обработано на 31,1% меньше. чем годом ранее, зерна перевалили на 25,2% меньше.

    В июне 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 50,7%, Приморск обработал 22,1%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось также 18,5%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.05.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 22 неделя 2025
    Динамика цен разнонаправленная
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    31.03.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 14 неделя 2025
    Морской газойль продолжает дорожать
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    11.06.2025
    Дефицита контейнеров не наблюдается
    Производство контейнеров в Китае превысило рекордные показатели 2024 года.
    2025запасыКитайКонтейнеры
    0
    12.03.2025
    Товарооборот Россия – Турция в январе 2025 года
    Снизился на 5,3%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотТурция
    0
    26.06.2025
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2025
    Объемы падают
    Только для подписчиков
    2025грузовые автоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    24.06.2025
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2025 в деталях
    Снизился на 5,8%
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.07.2025 Прямой ж/д сервис из Вьетнама в Россию
    28.07.2025 MSC планирует масштабное обновление фидерного флота
    28.07.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2025
    25.07.2025 Sea Legend готовится запустить сервис Китай – Северная Европа
    25.07.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 30 неделя 2025
    25.07.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2025 снизился на 14,9%
    Госрегулирование Показать всё
    25.07.2025 Приостановлено действие плавающих пошлин на подсолнечное масло
    21.07.2025 Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ
    15.07.2025 Назначен начальник Новороссийской таможни
    10.07.2025 Назначен начальник ЦЭТ ФТС
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •