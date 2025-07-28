Грузооборот Балтийского бассейна в июне 2025: снизилась перевалка цветных металлов

В июне 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 4% относительно показателя 2024 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,7% всех грузов, снизился на 3,7%. В транзите было перевалено на 45,3% меньше, чем годом ранее. Импорт вырос на 7,8%. Каботаж увеличился на 6,8%.

В июне 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 31,7%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 28,7%, нефтепродуктов – 23,1% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в июне 2025 года приходилось 16,9%, на химические и минеральные удобрения – 13,6%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте накатных грузов (ро-ро), оборот которых вырос в 3,8 раза. Химического налива было обработано в 2,1 раза больше, чем в июне 2024 года. Перевалка рефгрузов увеличилась на 38%.

Наиболее значительно, на 65,9% снизился оборот цветных металлов. Прочих навалочных грузов было обработано на 31,1% меньше. чем годом ранее, зерна перевалили на 25,2% меньше.

В июне 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 50,7%, Приморск обработал 22,1%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось также 18,5%.

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