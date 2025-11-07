Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 45, 2025
07.11.2025

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 45, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.03.2025
    Экспорт угля по жд, 2 месяца 2025
    В январе-феврале 2025 года на экспорт было отгружено по железной дороге 30,5 млн тонн угля.
    2025ПогрузкаРЖДУголь
    0
    20.10.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2025
    Ставки снова понизились.
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    27.03.2025
    Оборот мировых контейнерных линий, январь 2025
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января 2025 года составил 15,2 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2025Контейнерные перевозки
    0
    07.05.2025
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, апрель 2025
    Рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам апреля 2025 года
    2025ЛидерыПогрузкаРЖД
    0
    21.03.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 12 неделя 2025
    Ставки продолжают идти вниз
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    13.10.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2025
    Ставки продолжают снижаться.
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.11.2025 Вместимость контейнерного флота MSC превысила отметку в 7 млн TEU
    07.11.2025 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q3 2025
    07.11.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 44, 2025
    06.11.2025 Российский проект морского контейнеровоза
    06.11.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025 снизился на 29,3%
    05.11.2025 Самые большие в мире контейнеровозы на СПГ будут ходить под французским флагом
    Госрегулирование Показать всё
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    05.11.2025 Введен временный запрет на вывоз технической серы
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •