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Ocean Alliance станет самым крупным альянсом контейнерных линий
17.01.2025

Ocean Alliance станет самым крупным альянсом контейнерных линий

    • Через две недели на глобальном рынке морских контейнерных перевозок произойдут крупнейшие за последние 10 лет перестановки в альянсах. Единственная коалиция, в которой члены не поменяются, это Ocean Alliance, куда входят COSCO, OOCL, CMA CGM и Evergreen. И, как отмечает Splash, это будет самый крупный альянс с самой большой долей и самым широким охватом рынка.

    По данным Alphaliner, Ocean Alliance задействует на своих сервисах 390 контейнеровозов суммарной вместимостью 5 млн TEU.

    Другой союз – THE Alliance, с которым с февраля прекращает сотрудничество Hapag-Lloyd, – поменяет название и станет Premier Alliance, входить в него будут ONE, HMM и Yang Ming Marine Transportation.

    Hapag-Lloyd, в свою очередь, присоединится к Maersk. Альянс начнет работу также в феврале под названием Gemini Cooperation.

    MSC, «потеряв» в качестве партнера Maersk, с которым работал в рамках альянса 2M, будет сотрудничать с Premier Alliance в формате соглашения об обмене слотами на трейде Азия – Европа.

    «Из данных Linerlytica следует, что Ocean Alliance будет занимать доминирующее положение на транстихоокеанском трейде. У альянса 15 сервисов Азия – западное побережье США и 8 сервисов на восточное побережье США, – пишет издание. – Этот союз также будет иметь самый широкий охват в Северной Европе – 8 сервисов, как и у MSC. В свою очередь, MSC по-прежнему будет занимать самую большую долю рынка в Средиземноморье, предлагая 6 еженедельных сервисов».

    Альянс Gemini Cooperation в составе Maersk и Hapag-Lloyd станет в 2025 году самым маленьким альянсом с наименьшим количеством еженедельных сервисов.

    Насколько гладко пройдет «перетасовка» в альянсах, покажет время. В HSBC Global Research считают, что перестановки могут, во-первых, привести к сбоям в расписании, а, во-вторых, затормозить снижение ставок (официальное объявление новых тарифов должно произойти после вступления Трампа в должность президента США). Таким образом, ожидается, что ставки в первой половине 2025 года будут на относительно высоком уровне.

    В Sea-Intelligence отмечают, что с момента заявлений перевозчиков о формировании новых маршрутных сетей прошло несколько месяцев, и у линий было достаточно времени, чтобы подготовить плавный переход.

    «Конечно, будут некоторые сбои. Они неизбежны, когда сотни судов меняют расписание. Но запуск нового расписание начнется в период затишье на рынке – в китайский Новый год. Поэтому перевозчики справятся», – считают в Sea-Intelligence.

    Фото: Hapag-Lloyd


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