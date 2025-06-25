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Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2025 в деталях
25.06.2025

Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2025 снизился на 5,8%

    • В мае 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя мая 2024 года на 5,8%.

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    Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2025 снизился на 5,8%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 4,7%. В импорте было перевалено на 6,3% меньше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 7%.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2025 года составляла 29,9%.

    Груженых контейнеров было обработано на 11,2% меньше, чем в мае 2024 года. Из общего объема груженых 18,5% приходилось на рефконтейнеры, 81,5% – на сухие.

    48,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 29,9% – в экспорте, 21,8% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 9,4%.

    В мае 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 83,5%, Калининград обработал 15,4%, на Усть-Лугу приходился 1,1%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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