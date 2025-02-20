Грузооборот российских портов в январе 2025 снизился на 2,7%

Грузооборот всех морских портов России в январе 2025 года снизился на 2,7% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в январе 2025 года приходилось 79,4% всего грузооборота, уменьшился на 1,8%. В каботаже было перевалено на 6,2% меньше, чем годом ранее. Транзит сократился на 14,7%. Импорт вырос на 10,7%.

Более 40% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 30,7% и 13,4% соответственно. На уголь и кокс приходилось 22,2%.

Самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого увеличилась в 9,8 раза. Руды было обработано на 95,7% больше, чем в январе 2024 года. Оборот прочих навалочных грузов вырос на 36,4%.

На 47,4% снизился грузопоток накатных грузов (ро-ро). Перевалка зерна сократилась на 30,3%, прочих генеральных грузов – на 18,7%.

В январе 2025 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 31,3%, Балтийский бассейн обработал 30,8%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 26,2%, 10,8% и 1% соответственно.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi