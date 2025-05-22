Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 21 неделя, 2025
22.05.2025

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 21 неделя, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.04.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2025
    Ставки на порты Персидского залива увеличились
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    28.03.2025
    Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, январь 2025
    Единственная поставка из России – на Кипр
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    21.04.2025
    Контейнерооборот российских портов в марте 2025 увеличился на 2,7%
    Экспорт вырос на 10,8%.
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    21.05.2025
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-март 2025
    ЕС сократил поставки на треть
    Только для подписчиков
    2025грузовые автоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    13.03.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 11 неделя, 2025
    Ставки стоят на месте
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    20.02.2025
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 в деталях
    Вырос на 35,6%
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.05.2025 Контейнерооборот российских портов в апреле 2025 в деталях
    20.05.2025 Апрельский рекорд FESCO
    20.05.2025 «ТрансКонтейнер» приобрёл гибридные ричстакеры для терминалов
    20.05.2025 Yang Ming нацеливается на 20-тысячники
    19.05.2025 Турецкая линия Arkas заказала контейнеровозы
    19.05.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    19.05.2025 Назначения в ФТС
    19.05.2025 В.Путин поручил определить инфраструктурного оператора Трансарктического коридора
    16.05.2025 Назначение в ФТС
    16.05.2025 Россия и Иран начали изыскания в рамках проекта строительства жд линии Решт – Астара
    15.05.2025 Запущен эксперимент по цифровизации перевозок зерна
    15.05.2025 ЕАЭС и Монголия завершили переговоры по временному торговому соглашению
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •