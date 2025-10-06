Информационно-аналитическое агентство
Регионы-лидеры по погрузке на жд, сентябрь 2025
06.10.2025

Регионы-лидеры по погрузке на жд, сентябрь 2025

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам сентября 2025 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 16,2 млн тонн;
    • Свердловская область – 4,2 млн тонн;
    • Красноярский край — 3,8 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    Калужская область – рост на 64,1% за счет наращивания в 2,8 раза отправок лесных грузов и в 1,5 раза промышленного сырья,

    • Кабардино-Балкарская республика – рост на 43,1% за счёт увеличения в 1,5 раза отправок строительных грузов и в 1,3 раза – металлолома;
    • Республика Бурятия – рост на 42% за счет увеличения в 1,5 раза отправок каменного угля и
    • Республика Северная Осетия – Алания – рост на 24,6% за счет увеличения погрузки промышленного сырья в 2 раза.

    Фото: РЖД


