Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обновлен сервис FREIGHTMarket
17.04.2025

Обновлен сервис FREIGHTMarket

    • Обновлены данные по ставкам контейнерных линий через порты РФ – online-сервис FREIGHTMarket для подписчиков.

    Обновлены данные ставок линий c валидностью апрель 2025 года.

    FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по более 28 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

    Фото: Shipspotting / Gerolf Drebes


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.02.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 8 неделя 2025
    Тренд на снижение ставок
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    03.02.2025
    Грузы РЖД, январь 2025: минус 1,8% в целом
    И рост по углю и руде
    2025ГрузоперевозкиРЖД
    0
    21.03.2025
    Товарооборот Россия – США в январе 2025 года
    Товарооборот снизился на 15,7%
    Только для подписчиков
    2025СШАТоварооборот
    0
    14.03.2025
    РЖД о перевозках соли
    В январе-феврале 2025 года перевозки соли по сети РЖД на внутренний рынок выросли на 7,8%.
    2025РЖДСоль
    0
    06.03.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 10, 2025
    Ставки пошли в рост
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    03.04.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 14 неделя, 2025
    Ставки подросли
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыфрахтовыеФрахтовый рынок
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.04.2025 M-Line будет заходить в Новороссийск и Калининград
    15.04.2025 Первое в этом году банкротство на контейнерном рынке
    15.04.2025 Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2025
    14.04.2025 FESCO идет в Индонезию
    14.04.2025 «РЖД Логистика» приступила к экспортным отправкам с ТЛЦ «Южный Порт»
    14.04.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    11.04.2025 Назначение в ФТС: начальник ГУТКПВТ
    04.04.2025 Назначен начальник Астраханской таможни
    04.04.2025 Завершено расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе
    03.04.2025 Назначен ВрИО руководителя Ространснадзора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •