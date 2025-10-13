Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2025
13.10.2025

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.09.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 38 неделя 2025
    По данным на 15 сентября 2025 года, стоимость IFO 380 в порту Роттердам находится […]
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    13.01.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 3 неделя 2025
    Цены на все виды топлива увеличились
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    24.09.2025
    Все порты Финляндии, 7 месяцев 2025
    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первых 7 месяцев 2025 года составил 865,4 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПортыФинляндия
    0
    25.04.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 21-25 апреля 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 17 неделе
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    14.07.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2025
    Ставки снизились.
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    02.06.2025
    Товарооборот Россия – Киргизия в первом квартале 2025
    Вырос на 3,6%
    Только для подписчиков
    2025КиргизияТоварооборот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.10.2025 Новый жд сервис из Китая в Ульяновск
    13.10.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-августе 2025
    13.10.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2025
    10.10.2025 HMM заказал 14-тысячники
    10.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 41, 2025
    08.10.2025 Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2025: минус 4%
    Госрегулирование Показать всё
    13.10.2025 Кадровые изменения в руководстве Минтранса
    10.10.2025 Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта
    06.10.2025 Назначен заместитель руководителя ФТС
    01.10.2025 Назначения в ФТС
    01.10.2025 Продлен временный запрет на экспорт бензина
    26.09.2025 Россия и Судан подписали Меморандум о взаимопонимании в области транспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •