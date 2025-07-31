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Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июне 2025 в деталях
31.07.2025

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июне 2025: выросла перевалка руды

    • В июне 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 18,5% относительно показателя июня прошлого года.

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    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июне 2025: выросла перевалка руды

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 62,7% всех грузов, сократился относительно показателя аналогичного месяца 2024 года на 25,5%. В импорте было перевалено на 4,9% меньше, чем годом ранее. Каботаж уменьшился на 54,8%. Транзит составил увеличился на 12,8%.

    В июне этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,1%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В июне 2025 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 43,1% и 19,1% от общего объема перевалки соответственно. На уголь и кокс приходилось 7,8%, на зерно – 7,7%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте черных металлов, перевалка которых выросла на 29,1%. Грузов в контейнерах было обработано на 10,9% больше, чем в июне 2024 года, оборот руды увеличился на 6,5%.

    Наиболее значительно, на 93,5% снизилась перевалка рефгрузов. Зерна перевалили на 71,1% меньше, чем в июне 2024 года, прочих насыпных грузов обработали на 63,8% меньше.

    В июне 2025 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 69,4%, доля порта Туапсе была 9,2%, Тамань – 6,3%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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