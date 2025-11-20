Информационно-аналитическое агентство
Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 в деталях
20.11.2025

Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 снизился на 1%

    • В октябре 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя октября 2024 года на 1%.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, каботаж увеличился на 36,2%. Импорт сократился на 7,2%. В экспорте было перевалено на 20,1% меньше, чем годом ранее.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2025 года составляла 30,3%.

    Груженых контейнеров было обработано на 6,1% больше, чем в октябре 2024 года. Из общего объема груженых 18,8% приходилось на рефконтейнеры, 81,2% – на сухие.

    42,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 33,1% – в каботаже, 24,2% – в экспорте, 0,3% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 15,7%.

    В октябре 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 77,3%, Калининград обработал 21,8%, на Усть-Лугу приходился 0,9%.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 в деталях
