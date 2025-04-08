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Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2025
08.04.2025

Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2025

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам марта 2025 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 17,6 млн тонн;
    • Красноярский край и Свердловская область разделили второе место, отгрузив по 4,5 млн тонн;
    • Иркутская область — 3,8 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Кабардино-Балкарская республика – рост в 1,4 раза за счёт увеличения в 1,6 раза отправок строительных грузов;
    • Алтайский край – рост на 24,5% за счет увеличения в 2,6 раза отправок зерна и в 1,4 раза строительных грузов и
    • Чеченская республика – рост на 21% за счёт наращивания в 1,5 раза нефтяных грузов.

    Фото: РЖД


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