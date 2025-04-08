Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2025

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам марта 2025 года.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 17,6 млн тонн;

Красноярский край и Свердловская область разделили второе место, отгрузив по 4,5 млн тонн;

Иркутская область — 3,8 млн тонн.

Самую высокую динамику показали:

Кабардино-Балкарская республика – рост в 1,4 раза за счёт увеличения в 1,6 раза отправок строительных грузов;

Алтайский край – рост на 24,5% за счет увеличения в 2,6 раза отправок зерна и в 1,4 раза строительных грузов и

Чеченская республика – рост на 21% за счёт наращивания в 1,5 раза нефтяных грузов.

Фото: РЖД