Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 39 неделя, 2025
25.09.2025

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 39 неделя, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.04.2025
    Грузооборот российских портов в марте 2025 в деталях
    Грузооборот морских портов России снизился на 6,1%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    19.09.2025
    Грузооборот Балтийского бассейна в августе 2025 в деталях
    Грузооборот вырос на 5,2%.
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    17.03.2025
    Контейнерооборот лидеров, 2 месяца 2025
    Оба крупнейших контейнерных порта мира в плюсе
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотЛидерыСингапур
    0
    26.09.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 39, 2025
    Ставки не меняются двенадцатую неделю подряд.
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    07.04.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2025 в деталях
    Грузооборот портов снизился на 9%.
    Только для подписчиков
    2025Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    10.09.2025
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-июле 2025 года
    Снизился на 8,6%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотЮжная Корея
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.09.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 39, 2025
    25.09.2025 Контейнерный импорт. Тенденции и прогнозы-5
    25.09.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2025
    24.09.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2025 снизился на 12,8%
    24.09.2025 Все порты Финляндии, 7 месяцев 2025
    24.09.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    26.09.2025 Россия и Судан подписали Меморандум о взаимопонимании в области транспорта
    25.09.2025 На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс будет запущена процедура электронной очереди
    22.09.2025 В рамках нового нацпроекта разработают пообъектный план подъема затонувших судов
    18.09.2025 Правительство выделит 1,5 млрд руб. на организацию работы центров поддержки экспорта
    15.09.2025 Автовыпуск лесоматериалов из Сибири растет
    12.09.2025 Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •