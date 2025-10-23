Информационно-аналитическое агентство
Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в сентябре 2025 в деталях
23.10.2025

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в сентябре снизился на 3,5%

    • В сентябре 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 3,5% относительно показателя сентября 2024 года.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 4,1%, импорт – на 2,9%. Каботаж составил 16 TEU (в сентябре 2024 года каботажа не было).

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в сентябре 2025 года соответствовала 19,1%.

    Груженых контейнеров было обработано на 2,1% больше, чем в сентябре 2024 года. Из общего объема груженых 6,1% приходилось на рефконтейнеры, 93,9% – на сухие.

    50,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 49,2% – в экспорте, 0,03% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 21,6%.

    В сентябре 2025 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Севастополь приходилось 0,04%, Порт Кавказ обработал 0,02%.

    • Добавить комментарий

  •  




