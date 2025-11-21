Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Антверпен-Брюгге снизил перевалку за 9 месяцев 2025
21.11.2025

Антверпен-Брюгге снизил перевалку за 9 месяцев 2025

    • За первые 9 месяцев 2025 года Антверпен-Брюгге обработал 202,6 млн тонн грузов, на 3,8% меньше, чем годом ранее, сообщили SeaNews в порту.

    Перевалка генеральных грузов, включая контейнерные, ро-ро и конвенциональные генгрузы увеличилась на 1,3%, в то время как суммарный оборот сухогрузов и налива упал на 12,8%.

    Контейнерооборот, в первом полугодии демонстрировавший рост, в третьем квартале снизился на 2,4%, в результате по итогам 9 месяцев рост был более чем скромным – на 1,6% до 10,32 млн TEU и на 1,1% до 113,5 млн тонн в весовом выражении.

    Замедление динамики в порту объясняют «нормализацией альянсов судоходных компаний, что положило конец временному наложению судозаходов старых и новых альянсов. Это привело к очевидному сокращению заторов, ускорению оборачиваемости и более равномерным отправкам вглубь страны». Одним словом, нет худа без добра.

    Доля Антверпена-Брюгге в суммарном контейнерообороте портов рейнджа Гамбург – Гавр снизилась в первом полугодии 2025 года на 0,7 проц. пункта до 29,8%.

    Объем конвенциональных генгрузов остался практически на уровне прошлого года (+0,3% до 7,5 млн тонн) благодаря росту импорта стали, при этом экспорт страдает из-за снижения грузопотока на США и Мексику.

    Налив упал на 13,5% до 55,9 млн тонн по причине снижения экспорта нефтепродуктов в Западную Африку и продолжающегося упадка в европейской химической промышленности. Перевозки биотоплова и энергетических газов продолжали расти. Снижение оборота СПГ по причине отказа Евросоюза от перевалки российского газа было отчасти компенсировано увеличением импорта из США.

    Оборот сухих грузов снизился на 8,9% до 10,1 млн тонн главным образом из-за падения грузопотока удобрений, частично компенсированного увеличением импорта из России и Марокко.

    Перевалка ро-ро грузов увеличилась на 3,3% до 15,6 млн тонн за счет роста поставок новых автомобилей из Китая – несмотря на введенные в ЕС в конце 2024 года пошлины, а также увеличением импорта грузовиков и подержанных автомобилей. Китай на данный момент является ведущим поставщиком новых автомобилей. Всего было обработано 2,3 млн легковых автомобилей.

    Судооборот порта составил за 9 месяцев 2025 года 15,4 тыс. судов, на 2,8% больше, чем годом ранее. Число судозаходов круизных лайнеров сократилось на такие же 2,8% до 139.

    Фото: Администрация порта Антверпен-Брюгге


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.11.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 47 неделя, 2025
    Ставки прежние.
    Только для подписчиков
    2025Азовское морезерновыеКаспийское море
    0
    10.06.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2025
    Ставки пошли вверх
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    08.07.2025
    Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, январь-апрель 2025
    В деньгах экспорт СПГ вырос на 45%.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатморской экспорт
    0
    10.10.2025
    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-августе 2025 года
    Вырос на 13,5%
    Только для подписчиков
    2025АзербайджанТоварооборот
    0
    28.10.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 44 неделя 2025
    Топливо подорожало.
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    25.08.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2025
    Ставки снижаются.
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.11.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре 2025 в деталях
    21.11.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 47, 2025
    21.11.2025 Антверпен-Брюгге снизил перевалку за 9 месяцев 2025
    20.11.2025 Но обещал вернуться
    20.11.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 снизился на 1%
    19.11.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    21.11.2025 М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли
    20.11.2025 В Мариуполе установлен морской пункт пропуска
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •