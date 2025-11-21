Антверпен-Брюгге снизил перевалку за 9 месяцев 2025

За первые 9 месяцев 2025 года Антверпен-Брюгге обработал 202,6 млн тонн грузов, на 3,8% меньше, чем годом ранее, сообщили SeaNews в порту.

Перевалка генеральных грузов, включая контейнерные, ро-ро и конвенциональные генгрузы увеличилась на 1,3%, в то время как суммарный оборот сухогрузов и налива упал на 12,8%.

Контейнерооборот, в первом полугодии демонстрировавший рост, в третьем квартале снизился на 2,4%, в результате по итогам 9 месяцев рост был более чем скромным – на 1,6% до 10,32 млн TEU и на 1,1% до 113,5 млн тонн в весовом выражении.

Замедление динамики в порту объясняют «нормализацией альянсов судоходных компаний, что положило конец временному наложению судозаходов старых и новых альянсов. Это привело к очевидному сокращению заторов, ускорению оборачиваемости и более равномерным отправкам вглубь страны». Одним словом, нет худа без добра.

Доля Антверпена-Брюгге в суммарном контейнерообороте портов рейнджа Гамбург – Гавр снизилась в первом полугодии 2025 года на 0,7 проц. пункта до 29,8%.

Объем конвенциональных генгрузов остался практически на уровне прошлого года (+0,3% до 7,5 млн тонн) благодаря росту импорта стали, при этом экспорт страдает из-за снижения грузопотока на США и Мексику.

Налив упал на 13,5% до 55,9 млн тонн по причине снижения экспорта нефтепродуктов в Западную Африку и продолжающегося упадка в европейской химической промышленности. Перевозки биотоплова и энергетических газов продолжали расти. Снижение оборота СПГ по причине отказа Евросоюза от перевалки российского газа было отчасти компенсировано увеличением импорта из США.

Оборот сухих грузов снизился на 8,9% до 10,1 млн тонн главным образом из-за падения грузопотока удобрений, частично компенсированного увеличением импорта из России и Марокко.

Перевалка ро-ро грузов увеличилась на 3,3% до 15,6 млн тонн за счет роста поставок новых автомобилей из Китая – несмотря на введенные в ЕС в конце 2024 года пошлины, а также увеличением импорта грузовиков и подержанных автомобилей. Китай на данный момент является ведущим поставщиком новых автомобилей. Всего было обработано 2,3 млн легковых автомобилей.

Судооборот порта составил за 9 месяцев 2025 года 15,4 тыс. судов, на 2,8% больше, чем годом ранее. Число судозаходов круизных лайнеров сократилось на такие же 2,8% до 139.

Фото: Администрация порта Антверпен-Брюгге