Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российских портов в апреле 2025 в деталях
27.05.2025

Грузооборот российских портов в апреле 2025 снизился на 4,7%

    • Грузооборот всех морских портов России в апреле 2025 года снизился на 4,7% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот российских портов в апреле 2025 снизился на 4,7%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в апреле 2025 года приходилось 78,5% всего грузооборота, уменьшился на 5,2%. В каботаже было перевалено на 13% меньше, чем годом ранее. Транзит увеличился на 6,5%. Импорт увеличился на 1,1%.

    Почти 50% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 31,2% и 14,2% соответственно. На уголь и кокс приходилось 23,4%.

    Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой увеличилась на 70%. Цветных металлов было обработано на 53,7% больше, чем в апреле 2024 года. Оборот черных металлов вырос на 14,5%.

    На 63,9% снизился грузопоток сахара. Перевалка зерна сократилась на 60,6%, накатных грузов (ро-ро) – на 24,5%.

    В апреле 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 31,1%, Дальневосточный бассейн обработал 29,6%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский приходилось 28,6%, 10% и 0,7% соответственно.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.04.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 17 неделя, 2025
    Ставки снизились
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    10.01.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 9-10 января 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews
    2025АналитикаСтатистика
    0
    20.05.2025
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-март 2025
    РФ осуществляла перевозки в 13 стран ЕС
    Только для подписчиков
    2025ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    27.02.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 9, 2025
    Ставки не меняются седьмую неделю подряд
    Только для подписчиков
    2025ahf[njdsqДальний ВостокЗерновые грузы
    0
    15.04.2025
    Товарооборот Россия – Индия в январе 2025 года
    Снизился на 14,8%
    Только для подписчиков
    2025ИндияТоварооборот
    0
    28.04.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 17, 2025
    Ставки не изменились
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.05.2025 Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2025
    27.05.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 в деталях
    27.05.2025 ONE уходит за новостроями в Южную Корею
    26.05.2025 Контейнеровоз MSC с опасным грузом затонул у восточного побережья Индии
    26.05.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2025
    23.05.2025 Первый контейнерный поезд с подсолнечным маслом для Китая
    Госрегулирование Показать всё
    27.05.2025 Назначен и.о. начальника Сочинской таможни
    23.05.2025 Продлен режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров
    23.05.2025 Как обжаловать решение таможенных органов
    19.05.2025 Назначения в ФТС
    19.05.2025 В.Путин поручил определить инфраструктурного оператора Трансарктического коридора
    16.05.2025 Назначение в ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •