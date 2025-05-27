Грузооборот российских портов в апреле 2025 снизился на 4,7%

Грузооборот всех морских портов России в апреле 2025 года снизился на 4,7% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в апреле 2025 года приходилось 78,5% всего грузооборота, уменьшился на 5,2%. В каботаже было перевалено на 13% меньше, чем годом ранее. Транзит увеличился на 6,5%. Импорт увеличился на 1,1%.

Почти 50% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 31,2% и 14,2% соответственно. На уголь и кокс приходилось 23,4%.

Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой увеличилась на 70%. Цветных металлов было обработано на 53,7% больше, чем в апреле 2024 года. Оборот черных металлов вырос на 14,5%.

На 63,9% снизился грузопоток сахара. Перевалка зерна сократилась на 60,6%, накатных грузов (ро-ро) – на 24,5%.

В апреле 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 31,1%, Дальневосточный бассейн обработал 29,6%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский приходилось 28,6%, 10% и 0,7% соответственно.

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