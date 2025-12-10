Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 50 неделя 2025
10.12.2025

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 50 неделя 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.11.2025
    Антверпен-Брюгге снизил перевалку за 9 месяцев 2025
    И сократил долю в контейнерообороте портов рейнджа Гамбург – Гавр за первое полугодие
    2025АнтверпенГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    22.08.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июле 2025 в деталях
    Снизился на 8,4%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    13.02.2025
    Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-октябрь 2024
    Поставки не осуществлялись всего в две страны Евросоюза
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    14.03.2025
    РЖД о перевозках соли
    В январе-феврале 2025 года перевозки соли по сети РЖД на внутренний рынок выросли на 7,8%.
    2025РЖДСоль
    0
    24.10.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 43 неделя, 2025
    Ставки на перевозку зерна судами типа Handymax не изменились.
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    03.12.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 49 неделя 2025
    Цены снижаются.
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.12.2025 Железнодорожные контейнеры, 11 месяцев 2025: экспорт растет
    08.12.2025 Все порты Финляндии, 10 месяцев 2025
    08.12.2025 О встрече руководителей РЖД и DP World
    08.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 49, 2025
    05.12.2025 Рекордный объём из Владивостока в Москву
    05.12.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 49, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    01.12.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
    26.11.2025 Подписан трехсторонний меморандум о сквозных ставках на МТК «Север – Юг»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •