Грузооборот российских портов в августе 2025 в деталях
17.09.2025

Грузооборот российских портов в августе 2025 вырос на 4,3%

    • Грузооборот всех морских портов России в августе 2025 года вырос на 4,3% относительно показателя августа прошлого года.

    Грузооборот российских портов в августе 2025 вырос на 4,3%

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в августе 2025 года приходилось 78,5% всего грузооборота, увеличился на 3,9%. В транзите было перевалено на 26,6% больше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 4%, импорт – на 4,5%.

    Почти 50% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 29,4% и 14% соответственно. На уголь и кокс приходилось 23,3%.

    Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой увеличилась на 53,5%. Металлолома было обработано на 34,1% больше, чем в августе 2024 года. Оборот прочих насыпных грузов вырос на 33,5%.

    На 24,4% снизился грузопоток сжиженного газа. Перевалка зерна сократилась на 16,2%, лесных грузов – на 13,6%.

    В августе 2025 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 32%, Дальневосточный бассейн обработал 29,4%, на Балтийский, Арктический и Каспийский приходилось 29,4%, 7,9% и 1,2% соответственно.

