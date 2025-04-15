В.Путин поддержал предложение субсидировать перевозки лесных грузов в прежнем объеме

Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи провел совещание с членами правительства РФ по вопросу развития лесной промышленности в регионах Северо-Западного федерального округа, в котором принял участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе своего выступления А.Цыбульский отметил, что меры, реализованные в рамках исполнения поручений Президента, позволили выйти на восстановление показателей после их критического снижения в 2022 году. Тем не менее лесопромышленные предприятия продолжают нуждаться в государственных мерах поддержки, в связи с чем глава региона предложил возобновить те из них, которые показали себя наиболее эффективно. В частности, речь идет о субсидировании транспортировки продукции ЛПК через порты Северо-Запада. Этот механизм позволил переориентировать до 80% объема отраслевой продукции на морское сообщение, снизив нагрузку на железную дорогу и увеличив рентабельность экспорта, что позволило производителям закрепиться на новых рынках.

«К сожалению, объемы средств, выделяемых на логистику, начиная с 2024 года существенно снизились. К примеру, субсидирование перевозок через порты в 2024-2025 годах не осуществлялось вообще. А предельный лимит субсидии на перевозку по железной дороге на одно предприятие ЛПК снизился с 500 млн рублей в 2023 году до 200 млн в 2025 году. Общая сумма средств на эти цели тоже снизилась – с 11 млрд рублей в 2023 году до всего 1,5 млрд рублей в 2025 году», – отметил губернатор.

Возобновление субсидирования через порты в прежних объемах сейчас крайне важно для лесной промышленности Северо-Западного федерального округа с точки зрения сохранения производств, новых экспортных связей, продолжения развития Севморпути и портовой инфраструктуры. Также А.Цыбульский предложил возобновить предоставление предприятиям ЛПК субсидий на перевозку по железной дороге и вернуться к прежним объемам финансирования.

«Еще одно направление, по которому лесопромышленным предприятиям СЗФО сейчас необходима помощь, – работа с РЖД. Изменение приоритетности очередности перевозок лесных грузов способствовало стабилизации экспортных потоков, однако с 2025 года очередность установлена ниже, чем было до принятия мер поддержки – 8-я категория приоритетности из 12 существующих», – говорится в пресс-релизе.

«В результате сегодня удовлетворяется лишь около половины заявок со стороны предприятий лесопромышленного комплекса, что существенно сдерживает поставки продукции. В качестве возможной меры поддержки считаем целесообразным предоставление предприятиям стабильных прямых поездов с закреплением логистических планов минимум на квартал вперед. Это позволит выстроить прогнозируемый производственный и сбытовой цикл. Синхронизация выделения транспортных субсидий с выделением прямых контейнерных поездов позволит решить большинство транспортных проблем ЛПК», – подчеркнул А.Цыбульский.

Президент, в свою очередь, поддержал озвученные в ходе совещания инициативы, поручив профильным ведомствам проработать их для последующего формирования соответствующих поручений.

«Если не хватает субсидий для того, чтобы поддержать минимальный объем экспорта, это значит, что и доходы от этого экспорта тоже сокращаются. Надо посчитать, на чем мы теряем прибыль, прошу не отмахиваться от лесопромышленников, а вместе с ними и Минфином реально посчитать, где и какие потери возникают, и, может быть, лучше что-то дать для поддержки, чтобы получить отдачу в виде налоговых сборов», – отметил В.Путин.

Курировать работу по рассмотрению полученных предложений Владимир Путин поручил заместителю руководителя Администрации президента РФ Максиму Орешкину.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области