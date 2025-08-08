Информационно-аналитическое агентство
Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2025 в деталях
08.08.2025

Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2025 снизился на 41,6%

    • В июне 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя июня 2024 года на 41,6%.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2025 снизился на 41,6%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 47,9%, импорт – на 41,5%. В каботаже было перевалено на 6,7% больше, чем годом ранее.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2025 года соответствовала 0,1%.

    Груженых контейнеров было обработано на 16,3% меньше, чем в июне 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.

    53,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 39,1% – в экспорте, 7,1% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 75,1%.

    В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 77,8%, Оля перевалил 22,2%.

    Новости по теме
    05.05.2025
    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, май 2025
    По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket
    2025Freight marketМайНовороссийск-Александрия
    0
    15.05.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 20, 2025
    Ставки не изменились
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    31.07.2025
    Первое судно в рамках северного завоза в порту Тикси
    Открытие навигации состоялось 22 июля.
    2025Навигацияпервое судноСеверный завоз
    0
    04.08.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2025
    Ставки продолжают снижаться.
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    10.04.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 15 неделя, 2025
    Ставки на отдельных направлениях повысились
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    26.06.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 26 неделя, 2025
    Ставки на меняются пятую неделю подряд На 26 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта […]
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.08.2025 Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2025: минус 3,3%
    08.08.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    08.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 32 неделя 2025
    08.08.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2025 снизился на 41,6%
    07.08.2025 Контейнерный поезд Владивосток – Калуга
    07.08.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    07.08.2025 Ветеринарный, санитарно-карантинный, фитосанитарный контроль переходит к таможне
    07.08.2025 Увеличена экспортная квота на лом и отходы черных металлов
    05.08.2025 Обнулены ввозные пошлины на сульфиды натрия и эфиры целлюлозы
    04.08.2025 Утверждён закон о границах речных портов
    01.08.2025 В СЗТУ встретились с линейщиками
    01.08.2025 Назначен начальник Московской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
