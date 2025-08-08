Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2025 снизился на 41,6%

В июне 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя июня 2024 года на 41,6%.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 47,9%, импорт – на 41,5%. В каботаже было перевалено на 6,7% больше, чем годом ранее.

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2025 года соответствовала 0,1%.

Груженых контейнеров было обработано на 16,3% меньше, чем в июне 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.

53,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 39,1% – в экспорте, 7,1% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 75,1%.

В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 77,8%, Оля перевалил 22,2%.

