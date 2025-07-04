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Новое причальное оборудование на дальневосточном терминале Глобал Портс
04.07.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 30 июня — 4 июля 2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2025

    На 26 неделе 2025 года ставки почти на всех на исследуемых трейдах продолжают расти.

    Доля альянсов и MSC на глобальном рынке превысила 80%

    Доля контейнерных линий, входящих в альянсы, наряду с MSC на глобальном рынке морских перевозок достигла беспрецедентного уровня.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 27 неделя 2025

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 27 неделе 2025 года относительно показателя прошлой недели снизился на 5,7%.

     

    Российский транспортный сектор

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в мае 2025: выросла перевалка черных металлов

    В мае этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,5%.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2025 в деталях

    Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 20,1%.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2025 снизился на 5%

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2025 года соответствовала 42,8%.

    Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 5 месяцев 2025

    По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем увеличились за 5 месяцев этого года на 0,9%.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2025 в деталях

    Экспорт, на долю которого приходилось 86% всего грузооборота, вырос на 8%.

    Грузы РЖД, 6 месяцев 2025: снижение продолжается

    По итогам первых 6 месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 7,6%.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2025: выросла перевалка цветных металлов

    Согласно имеющимся официальным данным, в мае 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,7%.

    Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2025 в деталях

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (99,6%).

    Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2025 снизился на 25,1%

    Груженых контейнеров было обработано на 21,9% меньше, чем в мае 2024 года.

    Грузооборот Арктического бассейна в мае 2025 в деталях

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 12,2%.

    Грузооборот Арктического бассейна в мае 2025: снизилась перевалка рефгрузов

    В мае 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,4%.

    Рекордный грузооборот на Восточном полигоне

    И недогруз на остальной сети РЖД.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2025 в деталях

    В мае 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя мая 2024 года на 8,9%.

     

    Товарооборот

    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-мае 2025 года

    По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-мае 2025 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 24,2%.

    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-апрель 2025

    По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-апреле 2025 года составил 9 млн тонн.

    Товарооборот Россия – Грузия в январе-мае 2025 года

    По данным национальной службы статистики Грузии, в январе-мае 2025 года товарооборот между Россией и Грузией увеличился на 4,9%.

    Товарооборот Россия – Сербия в январе-мае 2025 года

    По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в январе-мае 2025 года снизился на 6,8%.

    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-мае 2025 года

    По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-мае 2025 года снизился на 15,1%.

    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-апрель 2025

    По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза в январе-апреле 2025 года составил 1,5 млн тонн. 

    Импорт овощей и фруктов через Северо-Кавказский ЦЭД

    Рост в три раза с начала года.

     

    Складская логистика

    Арендные ставки на складском рынке Московского региона вырастут – прогноз

    По предварительным итогам первого полугодия 2025 года средневзвешенная ставка аренды на складские объекты класса А в Московском регионе составила 12 450 руб. за кв. м в год (без НДС и OPEX).

     

    Судостроение

    Переход к альтернативному топливу формирует вторая волна судовладельцев

    Заказы на суда, работающих на альтернативном топливе, в 2025 году продолжают расти, несмотря на общее замедление рынка новостроев. 

     

    Аварии

    Про потерянные в море контейнеры

    о данным Всемирного совета судоходства (WSC) в 2024 году за борт ушло 576 контейнеров из 250 млн перевезенных по морю.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 27 неделя, 2025

    На 27 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно предыдущей недели увеличились. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, 27 неделя, 2025

    Ставки прежние.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 27, 2025

    На 27 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов изменились лишь на отдельном направлении.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 27, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая подросли.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 26 неделя 2025

    На 26 неделе 2025 года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах после существенного скачка на прошлой неделе пошли вниз.

    Обзор мирового рынка бункеровки. 27 неделя 2025

    На 27 неделе 2025 года цены на бункерное топливо почти во всех исследуемых портах после существенного скачка на 25 неделе продолжают идти вниз.

     

    Фото: Глобал Портс


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