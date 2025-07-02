Про потерянные в море контейнеры

По данным Всемирного совета судоходства (WSC) в 2024 году за борт ушло 576 контейнеров из 250 млн перевезенных по морю, тогда как в 2023 году – 221 контейнер. В 2022 году за борт ушел 661 контейнер.

БОльшая часть потерянных в море контейнеров была напрямую связана с инцидентами возле мыса Доброй Надежды, куда контейнеровозы были перенаправлены из-за ситуации в регионе Красного моря. Но, как отмечают в WSC, даже с учетом роста количества упавших за борт контейнеров, это показатель значительно ниже показателя за последние 10 лет – 1274 контейнера в год.

«Изменение маршрутов с региона Красного моря на обход через мыс Доброй Надежды для поддержания глобальной торговли вынуждает морских перевозчиков использовать один из самых сложных маршрутов в мире», — говорится в отчете совета, который выделяет этот район как «известный опасными морскими условиями».

При этом количество судов, следующих по этому маршруту, выросло на 191% по сравнению с 2023 годом. По подсчетам, 35% потерь контейнеров в море в 2024 году были связаны с прохождением по обходному маршруту вокруг Южной Африки.

Южноафриканское управление по безопасности на море (SMSA) отследило три крупных инцидента в период с июля по сентябрь 2024 года: «CMA CGM Benjamin Franklin» потерял 44 контейнера, «CMA CGM Belem» потерял 99 «ящиков», а «MSC Antonia» — 46, все они из-за шторма у берегов Южной Африки. В этом же регионе с борта контейнеровоза «MSC Taranto» в октябре упали пять порожних контейнеров и по той же причине.

В целом, за последние 17 лет было три крупнейших инцидента с потерей большого количества контейнеров. В ноябре 2020 года 1,8 тыс. контейнеров ушли за борт с контейнеровоза ONE – «One Apus» из-за сильнейшего шторма. Этот инцидент стал самым серьезным с 2013 года, когда в Индийском океане раскололся надвое и затонул контейнеровоз «MOL Comfort» вместе с 4 тыс. контейнеров.

В январе 2021 года «Maersk Essen» потерял около 750 контейнеров во время рейса из китайского Сямыня в Лос-Анджелес. Месяц спустя 260 контейнеров ушли за борт с «Maersk Eindhoven», который потерял ход во время шторма.

Напомним, с 1 января 2026 года Международная морская организация (IMO) обязала сообщать о потере в море контейнеров. Комитет по безопасности на море IMO принял соответствующие поправки к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), согласно которым отчетность обо всех контейнерах, потерянным в море, становится обязательной.

Фото: VesselFinder