Чистая прибыль OOIL в 2024 году выросла на 88,4%

OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала операционные и финансовые показатели за второе полугодие и весь 2024 год.

Итоги второго полугодия

Во втором полугодии 2024 года выручка по группе выросла на 59,2% до 6,1 млрд долларов. Показатель EBITDA увеличился в 3,3 раза до 2,3 млрд долларов, операционная прибыль – в 6,7 раза до 1,8 млрд долларов.

Прибыль, относимая на держателей акций, составила 1,7 млрд долларов (рост в 7,3 раза).

Итоги 2024 года

По итогам 2024 ода выручка по группе увеличилась на 28,3% до 10,7 млрд долларов, EBITDA – на 56,7% до 3,5 млрд долларов, операционная прибыль – на 87% до 2,6 млрд долларов.

Операционный денежный поток составил 3,2 млрд долларов.

Прибыль, относимая на держателей акций, выросла на 88,4% до 2,6 млрд долларов. Прибыль на обыкновенную акцию в 2024 году составила 3,9 доллара против 2,07 доллара в 2023 году.

Чистая прибыль составила 2,6 млрд долларов, на 86,4% выше, чем годом ранее.

Совет директоров сообщил, что дивиденды за 2024 год составят примерно 50% прибыли, относимой на акционеров, или 1,3 млрд долларов.

Объем перевозок в 2024 году увеличился на 3,5% и составил 7,6 млн TEU при увеличении провозной способности на 0,3% до 9 млн TEU. Вместимость задействованного флота составляла 986 тыс. TEU (+2,2%).

Операционная прибыль (EBIT) в сегменте контейнерных перевозок и логистики составила 2,7 млрд долларов.

В 2024 году мировая экономика продолжает восстанавливаться, при этом наблюдается высокий спрос на импорт со стороны развитых стран и быстрый рост торговли на развивающихся рынках, отмечают в группе. Влияние ситуации в Красном море ощущалось на рынке контейнерных перевозок в течение всего 2024 года. Геополитическая неопределенность не только изменила динамику спроса и предложения для всей отрасли, но и повлияла на ожидания и поведение людей.

Опасения отрасли по поводу потенциального переизбытка предложения были временно сняты благодаря использованию маршрута в обход мыса Доброй Надежды, который позволил поглотить определенный объем мощностей. Однако в результате возникли другие проблемы. Нестабильность расписания на начальном этапе, а также длительные неблагоприятные погодные условия, нарушившие работу портов, вызвали заторы, усилили опасения клиентов по поводу уязвимости цепочки поставок и привели к перегрузке грузов, что оказало дополнительное давление на цепочку поставок.

Эти взаимосвязанные факторы помогли поднять ставки фрахта до постпандемийного пика в середине года, особенно на транстихоокеанских маршрутах, что привлекло множество новых участников. Их появление усилило конкуренцию на рынке, что, в свою очередь, привело к снижению ставок. Однако в свете грядущего введения новых ставок, заявленных администрацией США, и возможных забастовок на восточном побережье США и в Персидском заливе, а также благодаря росту объемов грузов в преддверии китайского Нового года рынок избежал традиционного сезонного спада.

В будущем отрасль контейнерных перевозок может столкнуться с еще бОльшим количеством проблем, прогнозируют в OOIL. Геополитическая неопределенность и изменения в структуре торговли будут по-прежнему создавать проблемы для управления цепочками поставок. Несбалансированное экономическое развитие различных стран или регионов и возникновение структурных рисков будут вносить некоторую неопределенность в спрос. По мере сдачи новых судов может возникнуть избыток мощностей, особенно когда вновь откроется Суэцкий канал. В то же время с 2025 года вступает в силу FuelEU Maritime, а существующие экологические нормативные требования продолжают ужесточаться, и все это может в определенной степени нивелировать предложение. Влияние на цепочку поставок в результате реструктуризации альянсов еще предстоит увидеть. Эти факторы не существуют и не функционируют независимо друг от друга. Они взаимодействуют друг с другом, что еще больше усложняет конъюнктуру на рынке морских перевозок.

Фото: OOCL