Через причалы «Нацрыбресурса» в Приморском крае прошло почти 500 тыс. тонн рыбопродукции

Подведены итоги 2024 года по грузообороту рыбо- и морепродуктов через причалы подведомственному Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурс» в морских портах Приморского края. За 2024 год через причалы госпредприятия в Приморье прошло 491,5 тысячи тонн водных биологических ресурсов, добытых российскими рыбопромысловыми предприятиями в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Об этом SeaNews рассказали в «Нацрыбресурсе».

В течение года было принято и отправлено 659 судов рыбодобывающего и транспортного флота.

В прошлом году в работу по грузоперевалке водных биоресурсов включились несколько причалов в морском порту Бухты Троицы в п. Зарубино Хасанского района и ПАО «НБАМР» в г. Находке.

«В Приморском крае причалы ФГУП «Нацрыбресурс» расположены в морских портах Владивостока, Находки, Зарубино, Преображения и Ливадии», — уточняют в «Нацрыбресурсе».

Фото: Приморский филиал ФГУП «Нацрыбресурс»