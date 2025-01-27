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Через причалы «Нацрыбресурса» в Приморском крае прошло почти 500 тыс. тонн рыбопродукции
27.01.2025

Через причалы «Нацрыбресурса» в Приморском крае прошло почти 500 тыс. тонн рыбопродукции

    • Подведены итоги 2024 года по грузообороту рыбо- и морепродуктов через причалы подведомственному Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурс» в морских портах Приморского края. За 2024 год через причалы госпредприятия в Приморье прошло 491,5 тысячи тонн водных биологических ресурсов, добытых российскими рыбопромысловыми предприятиями в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Об этом SeaNews рассказали в «Нацрыбресурсе».

    В течение года было принято и отправлено 659 судов рыбодобывающего и транспортного флота.

    В прошлом году в работу по грузоперевалке водных биоресурсов включились несколько причалов в морском порту Бухты Троицы в п. Зарубино Хасанского района и ПАО «НБАМР» в г. Находке.

    «В Приморском крае причалы ФГУП «Нацрыбресурс» расположены в морских портах Владивостока, Находки, Зарубино, Преображения и Ливадии», — уточняют в «Нацрыбресурсе».

    Фото: Приморский филиал ФГУП «Нацрыбресурс»


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