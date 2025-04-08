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Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2025: снизилась перевалка угля и кокса
08.04.2025

Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2025: снизилась перевалка угля и кокса

    • В феврале 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 9% относительно показателя февраля 2024 года.

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    Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2025: снизилась перевалка угля и кокса

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 9%. Каботаж, уменьшился на 9,3%. В импорте было перевалено в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

    В феврале 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,4%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 40,4%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (30,2%). Доля угля и кокса в феврале 2025 года составила 14,2%.

    Самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого выросла в 16,7 раза. Лесных грузов было обработано в 4,8 раза больше, чем в феврале 2024 года. Оборот прочих генеральных грузов увеличился на 68,9%.

    Наиболее значительно, на 88,1% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Грузов в контейнерах перевалили на 32,2% меньше, чем годом ранее, угля и кокса – на 31,6% меньше.

    В феврале 2025 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 55,3%, Сабетта обработала 34,7%, на Варандей приходилось 4,2%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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