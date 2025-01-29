Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2024 вырос на 5,8%

В декабре 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя декабря 2023 года на 5,8%.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт снизился на 3,5%. Импорт составил на 1,7% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 43,1%.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2024 года составляла 28,4%.

Груженых контейнеров было обработано на 6,8% больше, чем в декабре 2023 года. Из общего объема груженых 14,2% приходилось на рефконтейнеры, 85,8% – на сухие.

51,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 27,7% – в экспорте, 21,1% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 3%.

В декабре 2024 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 84,3%, Калининград обработал 15,3%, на Усть-Лугу приходился 0,5%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi